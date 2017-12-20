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ABD'li komutan: Şam'a doğru harekete geçtiler!

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ABD'li komutan: Şam'a doğru harekete geçtiler!
ABD'li komutan Albay Dillon, PYD/PKK’nın kontrol ettiği bölgelerden kaçan bazı DEAŞ unsurlarının Suriye rejiminin kontrol ettiği alanlardan geçerek Şam’a doğru indiğini söyledi.
ABD'li komutan: Şam'a doğru harekete geçtiler! ABD'li komutan: Şam'a doğru harekete geçtiler! ABD'li komutan: Şam'a doğru harekete geçtiler!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, PYD/PKK’nın kontrol ettiği bölgelerden kaçan bazı DEAŞ unsurlarının Suriye rejiminin kontrol ettiği alanlardan geçerek Şam’a doğru indiğini söyledi.

Albay Dillon telekonferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Suriye ve Irak DEAŞ karşıtı operasyonlar hakında değerlendirmelerde bulundu.

"DEAŞ'LA MÜCADELE BİTMEDİ"

Dillon, “(Suriye ve Irak’ta) DEAŞ, bir zamanlar elinde tuttuğu toprakların neredeyse tamamını kaybetti ancak bu mücadelenin bittiğini göstermiyor.” dedi.

Örgütün yeni durum ve şartlara kolay uyum sağladığını dile getiren Dillon, Rusya’nın, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye’de bittiğine yönelik açıklamalarının doğru olmadığını savundu.

"YÜZLERCE DEAŞ'LI ŞAM'IN GÜNEY BÖLGELERİNE İNDİ"

Dillon, Suriye rejimine bağlı bazı generallerin bazı haber kaynaklarına yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak yüzlerce DEAŞ üyesinin, Suriye rejiminin kontrol ettiği Şam’ın güney bölgelerine indiğini kaydetti.

"ORTA FIRAT VADİSİ'NDE SAVUNMAYI SIKILAŞTIRIYORLAR"

Sözcü Dillon, "DEAŞ, muhtemelen bazı savaşçıların Suriye’nin güneybatı ve kuzeybatısında güvenli bölgelere geçmesini sağlamak ve savaşa devam etmek için bir oyalama taktiği olarak Orta Fırat Vadisi’nde savunmayı sıkılaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Rus ve Suriye rejiminin savunma kapasitelerinin zayıf olduğunu aktaran Dillon, DEAŞ'lıların rejimin kontrol ettiği alanlardan geçerek Şam’a yakın bölgelere geçtiğini kaydetti.

Sözcü Dillon, bazı DEAŞ mensuplarının ABD destekli muhaliflerin bulunduğu El Tanif bölgesine de geçmeye çalıştığını ancak koalisyonun desteğiyle bu teröristlerin püskürtüldüğünü söyledi.

AA MUHABİRİNDEN TOKAT GİBİ SORU: ŞAM'A GİDENLER ARASINDA SİZİN SERBEST BIRAKTIKLARINIZ DA VAR MI?

AA muhabirinin "Şam’ın güneyine geçen DEAŞ üyeleri arasında terör örgütü PYD/PKK ile DEAŞ arasında Rakka’da yapılan bir anlaşma kapsamında serbest bırakılanların olup olmadığı" sorusunu Dillon, “Biometrik taramadan geçirdiğimiz DEAŞ savaşçılarının Suriye ve Irak’ın herhangi bir yerinde bir çatışmaya girdiğini görmedik.” şeklinde cevapladı.

Rusya, ABD’yi DEAŞ üyelerinin Rakka’dan rejimin kontrol ettiği alanlara geçmesine müsaade etmekle suçluyor.

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