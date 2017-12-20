20 Aralık 2017 Çarşamba1 R.Ahir 1439
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Muğla'da ByLock operasyonu: 3 tutuklama

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Muğla'da ByLock operasyonu: 3 tutuklama
Muğla merkezli 4 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Muğla'da ByLock operasyonu: 3 tutuklama Muğla'da ByLock operasyonu: 3 tutuklama Muğla'da ByLock operasyonu: 3 tutuklama

Muğla merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüt elebaşının talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüt elebaşının talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıkları öne sürülen 19 şüpheli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla merkezli İzmir, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 3 'ü tutuklanmış, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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