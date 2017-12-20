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Sokakta yatan evsizlere ceza kesilecek

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Sokakta yatan evsizlere ceza kesilecek
Frankfurt'ta artık kamuya açık alanlarda uyuyan evsizlere ceza kesilmesi planlanıyor. Almanya'da evsiz sayısının son yıllarda artış gösterdiği biliniyor.
Sokakta yatan evsizlere ceza kesilecek Sokakta yatan evsizlere ceza kesilecek Sokakta yatan evsizlere ceza kesilecek

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın finans merkezi Frankfurt kentinde artık kamuya açık alanlarda uyuyan evsizlere ceza kesilmesi gündemde. Avrupa Merkez Bankası ve birçok finans kurumunun bulunduğu şehirde gökdelenlerin yanında sokaklarda uyuyan evsizler dikkat çekiyor.

Karar, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ülkedeki evsizler için daha fazla destek çağrısında bulunmasıyla aynı döneme denk geldi.

Frankfurter Rundschau gazetesinin duyurduğu habere göre yeni önlem çok sayıda belediye meclis üyesi tarafından onaylandı. Yetkililer cezanın içeriği hakkında açıklama yapmadı. Ancak cezanın derhal ödenmediği takdirde artırılması planlanıyor.

PLAN TEPKİ ÇEKTİ

Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik'in meclis üyesi Christoph Schmitt şehirde evsizler için birçok sığınma yeri ve hizmet noktası olduğunu savunurken, Yeşiller Partisi'nden Beatrix Baumann bu hizmetlerin pek çok evsiz tarafından kullanılmadığını belirtti.

Sol Partili meclis üyesi Astrid Buchheim ise evsizlerin değil, şehirdeki fakirliğin sorun olduğunu savundu.

Şehrin polis yetkilileri ise söz konusu cezanın evsizlerin birkaç kez uyarılmalarına rağmen bulundukları yeri terk etmemeleri durumda verileceğini belirtti.

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