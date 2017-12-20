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Beşiktaş Sompo Japan tam gaz!

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Beşiktaş Sompo Japan tam gaz!
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D grubu 9. maçında Belçika temsilcisi Oostende'yi 87-77 yendi.
Beşiktaş Sompo Japan tam gaz! Beşiktaş Sompo Japan tam gaz! Beşiktaş Sompo Japan tam gaz!

Bu sonucun ardından lider Beşiktaş Sompo Japan, grupta 7. galibiyetini alırken, Oostende ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk dört dakikası Beşiktaş Sompo Japan'ın 9-8 üstünlüğü ile geçilirken, Oostende 6. dakikada skorda 11-11'lik eşitliği sağladı. Sertaç Şanlı ve Boatright'ın oyuna dahil olmasıyla 13-0'lık seri yakalayan siyah beyazlılar ilk çeyreği 24-15 önde bitirdi.

Mücadelenin ikinci çeyreğine Strawberry ve Boatright'ın sayılarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 12. dakikada Oostende karşısında farkı 16 sayıya çıkardı: 31-15. Siyah-beyazlılar, 18. dakikada 41-28, ilk yarıyı ise 49-33 önde tamamladı.

İkinci yarıya Mihailovic ve Fieler'in üç sayılık basketleriyle başlayan Oostende, Beşiktaş Sompo Japan'ın hücumdaki pas hatalarını değerlendirdi ve 12-0'lık seri yakaladı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Belçika ekibi farkı 6 sayıya kadar indirdi: 51-45. Kenan Sipahi ve Clark'ın üç sayılık basketleriyle farkı yeniden açarak 29. dakikaya 70-55 önde giren siyah-beyazlılar, 3. çeyrekte 70-57 üstünlük sağladı.

Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 87-77 kazandı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Gentian Cici (Arnavutluk), Aleksandar Milojevic (Makedonya)

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 9, Strawberry 14, Diebler 14, Clark 16, Lima 5, Sertaç Şanlı 18, Boatright 7, Weems 2, Erkan Veyseloğlu 2

Oostende: Mihailovic 11, Salumu 8, Kesteloot 19, Fieler 12, Jekiri 6, Jagodic-Kuridza, Myers 8, Djordjevic 13, Mwema

1. Periyot: 24-15

Devre: 49-33

3. Periyot: 70-57

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