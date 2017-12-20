Galatasaray Odeabank deplasmanda galip

Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 84-77 yendi.
Bu sonucun ardından Galatasaray Odeabank 4. galibiyetini alırken, Lietkabelis 5. mağlubiyetini yaşadı.
İlk çeyreği 25-19 önde geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 52-40 üstün girdi.
Üçüncü periyotta rakibine 70-57'lik üstünlük kuran İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 84-77 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 24 sayıyla ev sahibi ekipten Ksistof Lavrinovic olurken, Galatasaray Odeabank'ta Göksenin Köksal 17 sayı kaydetti.
Salon: Cido
Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), David Romano (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ)
Lietkabelis: Williams 2, Juskevicius 14, Ksistof Lavrinovic 24, Cepukaitis 2, Peiners 9, Darjus Lavrinovic 10, Leonavicius 3, Talton 4, Jasaitis 5, Skucas, Tarolis 4, Aukstikalnis
Galatasaray Odeabank: Renfroe 15, Hardy 7, Summers 7, Ege Arar 2, Hopson 4, Göksenin Köksal 17, Taylor 9, Mehmet Yağmur, Hendrix 13, Preldzic 10
1. Periyot: 19-25
Devre: 40-52
3. Periyot: 57-70