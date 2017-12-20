20 Aralık 2017 Çarşamba1 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:46Yatsı 19:13
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 110.177 -0.06
  • Altın: 155,581 0.15
  • Dolar: 3,8359 0.25
  • Euro: 4,5349 0.20

Galatasaray Odeabank deplasmanda galip

»
Galatasaray Odeabank deplasmanda galip
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, Euro Cup mücadelesinde BC Lietkabelis ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, sahadan 84-77'lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray Odeabank deplasmanda galip Galatasaray Odeabank deplasmanda galip Galatasaray Odeabank deplasmanda galip

Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 84-77 yendi.

Bu sonucun ardından Galatasaray Odeabank 4. galibiyetini alırken, Lietkabelis 5. mağlubiyetini yaşadı.

İlk çeyreği 25-19 önde geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 52-40 üstün girdi.

Üçüncü periyotta rakibine 70-57'lik üstünlük kuran İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 84-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 24 sayıyla ev sahibi ekipten Ksistof Lavrinovic olurken, Galatasaray Odeabank'ta Göksenin Köksal 17 sayı kaydetti.

Salon: Cido
Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), David Romano (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ)
Lietkabelis: Williams 2, Juskevicius 14, Ksistof Lavrinovic 24, Cepukaitis 2, Peiners 9, Darjus Lavrinovic 10, Leonavicius 3, Talton 4, Jasaitis 5, Skucas, Tarolis 4, Aukstikalnis
Galatasaray Odeabank: Renfroe 15, Hardy 7, Summers 7, Ege Arar 2, Hopson 4, Göksenin Köksal 17, Taylor 9, Mehmet Yağmur, Hendrix 13, Preldzic 10

1. Periyot: 19-25

Devre: 40-52
3. Periyot: 57-70

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den Euroleague'de 9. zaferFenerbahçe'den Euroleague'de 9. zaferFenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız engelini geçti
Galatasaray Odeabank deplasmanda galipGalatasaray Odeabank deplasmanda galipGalatasaray Odeabank Basketbol Takımı, Euro Cup mücadelesinde BC Lietkabelis ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, sahadan 84-77'lik skorla galip ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Japan tam gaz!Beşiktaş Sompo Japan tam gaz!Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D grubu 9. maçında Belçika temsilcisi Oostende'yi 87-77 yendi.
Zeljko Obradovic: Savunmamızla kazandıkZeljko Obradovic: Savunmamızla kazandıkFenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Kızılyıldız maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Banvit, Slovenya'da zorlanmadan kazandıBanvit, Slovenya'da zorlanmadan kazandıBanvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. hafta maçında Slovenya'nın Petrol Olimpija ekibini 65-57 yendi.
Husi liderinden Suudi Arabistan açıklamasıHusi liderinden Suudi Arabistan açıklamasıIker Casillas, Youtube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtlarken, 2000 UEFA Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı kaybettikleri maçla ilgili itirafta bulundu.
  • Beşiktaş'a imza attı! 3 Ocak'ta kampa katılacak19 Aralık 2017 Salı 17:36
  • Konyaspor'dan Hüseyin Göçek'e tepki19 Aralık 2017 Salı 16:25
  • PFDK'dan Beşiktaş'a ceza!19 Aralık 2017 Salı 16:21
  • Tudor'u gönderme nedenini açıkladı!19 Aralık 2017 Salı 16:12
  • Dursun Özbek resmen açıkladı! 'Fatih Terim'e...'19 Aralık 2017 Salı 16:09
  • Resmi açıklama geldi! 'Fatih Terim...'19 Aralık 2017 Salı 14:31
  • Justin Gatlin'e doping şoku!19 Aralık 2017 Salı 12:58
  • Erdoğan'a samimi itiraf! 'Hoşgörü ve sevgiyi...'19 Aralık 2017 Salı 12:20
  • Onur Kıvrak'tan iddialı açıklamalar!19 Aralık 2017 Salı 11:59
  • Kulislere bomba gibi düştü! Ünal Aysal...19 Aralık 2017 Salı 11:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri