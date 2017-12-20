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Fenerbahçe'den Euroleague'de 9. zafer

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Fenerbahçe'den Euroleague'de 9. zafer
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız engelini geçti
Fenerbahçe'den Euroleague'de 9. zafer Fenerbahçe'den Euroleague'de 9. zafer Fenerbahçe'den Euroleague'de 9. zafer

Fenerbahçe Doğuş: 82 - Kızılyıldız MTS: 56

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Chirtos Chirstodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Michele Rossi (İtalya)

Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 2, Nunnally 12, Kalinic, Melli 10, Thompson 4, Wanamaker 13, Guduric 6, Vesely 15, Datome 13, Melih Mahmutoğlu, Ali Muahmmed 3, Sinan Güler 4

Kızılyıldız: Rochestie 9, Feldeine 6, Dangubic 3, Lessort 7, Bjelica, Davidovac 1, Lazic, Antic 6, Dobric 15, Jankovic 4, Ennis 3, Jovanovic 2

1. Periyot: 17-11

Devre: 41-33

3. Periyot: 62-42

Fenerbahçe Doğuş, Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'yi 82-56 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 9. galibiyetini aldı. Kızılyıldız MTS ise 8. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, Feldeine ve Lessort'un etkili oyunuyla 4. dakikayı 9-4 üstün geçti. Vesely ve Nunnally'in sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, 7. dakikada öne geçti: 11-9. Fenerbahçe Doğuş, Datome'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden ve Guduric'in de pota altından sayılar bulmasıyla ilk çeyreği 17-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Kızılyıldız, Rochestie ve Dobric'in kaydettiği sayılarla 14. dakikada öne geçti: 22-21. Pota altından Vesely ile üst üste sayılar bulan ev sahibi, 17. dakikada skoru eşitledi: 25-25. Nunnally, Guduric ve Melli'nin sayılarıyla 11-0'lık seri yakalayan ev sahibi takım, 9. dakikada farkı 8 sayıya (36-28) çıkardı. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti.

İkinci yarıya Wanamaker ve Datome'nin sayılarıyla 6-0'lık seri yaparak başlayan sarı-lacivertli ekip, 23. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 47-33. Savunmayı sertleştiren ve üçüncü çeyrekte rakibinden 9 sayı yiyen ev sahibi takım; Thompson, Wanamaker ve Melli'nin sayılarıyla bu periyotta farkı 20 sayıya (62-42) çıkardı.

Son periyotta Vesely, Nunnally ve Melli'nin isabetleriyle oyunu kontrol eden Fenerbahçe Doğuş, farkı giderek açarak rakibini 82-56 mağlup etti.

Fenerbahçe Doğuş’ta Nikola Kalinic, uzun bir aranın ardından forma giydi. Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan önce Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlanan Kalinic, uzun süreli sakatlığını atlattı ve bu sezon ilk kez şans buldu.

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