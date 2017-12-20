20 Aralık 2017 Çarşamba1 R.Ahir 1439
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S.Arabistan tarihinin en büyük bütçesini açıkladı

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S.Arabistan tarihinin en büyük bütçesini açıkladı
Suudi Kralı Selman, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen, krallığın tarihindeki en büyük bütçeyi yaptıklarını duyurdu.
S.Arabistan tarihinin en büyük bütçesini açıkladı S.Arabistan tarihinin en büyük bütçesini açıkladı S.Arabistan tarihinin en büyük bütçesini açıkladı

Suudi arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman yolsuzlukla mücadele adı altında yüzlerce üst düzey ismi gözaltına alıp malvarlıklarına el koyarken Kral Selman ülke tarihinin en büyük bütçesini açıkladı.

BÜTÇE AÇIĞI 195 MİLYAR RİYAL

Suudi Kralı ''Bu, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen, krallığın tarihindeki en büyük bütçedir. Gelir payı 783 milyar riyal, gider payı 978 milyar riyal, aradaki bütçe açığı da 195 milyar riyal'' açıklamasını yaptı.

PETROL GELİRLERİ YARI YARIYA AZALDI

2018 bütçesinde petrol gelirlerinde yüzde 50 oranında azalma olduğuna dikkat çeken kral ile veliht oğlu, yolsuzlukla mücadele ve fonlardan tasarruf siyasetine devam edeceklerini vurguladı. Suudi medyasına göre devasa bütçe açığı küçülerek 2015'ten beri ilk kez GSYH'nın yüzde 8.9'una düştü.

BÜYÜK HARCAYACAKLAR

Suudi maliye bakanlığıi 260.8 milyar dolara tekabül eden 978 milyar riyallik harcamanın 2017'deki tahminlerden yüzde 10 fazla olduğuna dikkat çekti. Geçen ay Riyad'da gözaltına alınanlar içinde bazısı dünyanın en zenginleri arasında yer alan 11 prens, 4 bakan ve onlarca eski bakan vardı. Gözaltıların ardından ham petrol fiyatı son iki yılın en üst seviyesine çıktı.

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