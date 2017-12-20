20 Aralık 2017 Çarşamba1 R.Ahir 1439
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Balıkesir'de korkutan deprem

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Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saat 21.54'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir'de korkutan deprem Balıkesir'de korkutan deprem Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir Kepsut'ta yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3.5 olarak duyurdu.

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