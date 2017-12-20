Balıkesir Kepsut'ta yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3.5 olarak duyurdu.
20 Aralık 2017 Çarşamba1 R.Ahir 1439
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Balıkesir'de korkutan deprem
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