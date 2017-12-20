20 Aralık 2017 Çarşamba1 R.Ahir 1439
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Myanmar ordusu, Arakan'da toplu mezar buldu

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Myanmar ordusu, Arakan'da toplu mezar buldu
Myanmar ordusu, güvenlik güçlerinin Arakan'da bir toplu mezar keşfettiğini ve inceleme çalışmalarını başlattığını söyledi.
Myanmar ordusu, Arakan'da toplu mezar buldu Myanmar ordusu, Arakan'da toplu mezar buldu Myanmar ordusu, Arakan'da toplu mezar buldu

Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, resmi Facebook sayfasından yayınladığı bildiride başkent Sittwe'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Inn Din köyünde 10 cesedin yer aldığı toplu mezar bulduklarını açıkladı. Ordu tarafından, "İncelemeler sonucunda Inn Din köyünde henüz kimliklerini belirlemediğimiz toplu mezar tespit edildi. Gerçeğe ulaşmak için detaylı araştırmalar devam ediyor" denildi.

Birleşmiş Milletler, Inn Din köyünde Myanmar ordusunun Rohingya'ya karşı soykırım yaptığını ve şiddetten en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu açıklamıştı.

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