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Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kapattı

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Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kapattı
Suudi Arabistan yönetiminin, Katar ile olan tek kara sınırı Selva Sınır Kapısı'nı dün kapattığı bildirildi.
Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kapattı Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kapattı Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kapattı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan  Maliye Bakanlığı'na bağlı Gümrük Müdürlüğü tarafından Selva Sınır Kapısı'nın  nihai olarak kapatılması konusunda genelge yayınlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan yönetimi, Katar'la 5 Haziran'da başlayan diplomatik  krizin ardından Selva Sınır Kapısı'nı 19 Haziran'da kapatmış ancak hacıların  geçişi için ağustos ayında tekrar açmıştı. Sınır kapısı o günden bu yana insani  durumlar için açık tutuluyordu.
 
Suudi Arabistan yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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