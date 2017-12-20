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Türkiye'ye övgü dolu sözler

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Türkiye'ye övgü dolu sözler
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı, 'Türkiye Türk dünyasının ve bu coğrafyadaki en önemli ülkedir, belki de Türk dünyasının direğidir.' dedi.
Türkiye'ye övgü dolu sözler Türkiye'ye övgü dolu sözler Türkiye'ye övgü dolu sözler

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Uluslararası Kültür ve Sanat Topluluğunca "Kazakistan'ın Bağımsızlığının 26. Yıl dönümü" etkinliği düzenlendi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, bağımsızlık gününün hem Kazaklar hem de Türkler için çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Bundan 26 yıl önce Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiğini anımsatan Saparbekulı, hemen ardından iki saat sonra merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Nursultan Nazarbayev'i telefonla aramasıyla Türkiye'nin dünyada Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu belirtti.

Saparbekulı, bu çok anlamlı günde sevinçlerini, kıvançlarını paylaşan Türk halkına ve etkinliği düzenleyen Giresun Üniversitesi ile öğrencilerine teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İYİ Kİ TÜRKİYE'YE GELMİŞİM'

"Ben de sizin gibi bir dönem öğrenci oldum, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla yurt dışına çıkan ilk öğrencilerden birisiyim ve o zaman da diyorum ki bu bir kaderdir. Kazakistan'da da okuyabilirdim, dünyanın başka bir ülkesinde de okuyabilirdim. İyi ki Türkiye'ye gelmişim, dünyada Türkler olarak sadece biz değil, 80 milyon Türk kardeşimiz olduğunu gördüm. Gerçekten kardeşlik sevgisini yaşadım, kalbimde tuttum."

'TÜRKİYE'NİN DÜŞMANI BİZİM DE DÜŞMANIMIZDIR'

Türkiye'nin sevincini de üzüntüsünü de paylaştığını dile getiren Saparbekulı, "Cumhurbaşkanımız da 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra ilk defa Türkiye'ye gelen lider olmuştu. O zaman ne demişti, 'Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır' demişti." ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE TÜRK DÜNYASININ DİREĞİDİR'

Saparbekulı, bunun sadece söz değil, kalplerinde paylaştıkları bir his olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Türk dünyası ve bu coğrafyadaki en önemli ülkedir, belki de Türk dünyasının direğidir. Türkiye güçlü olduğu sürece Türk dünyası da güçlü olacaktır. Aslında biz sadece dost değiliz, biz en önemlisi tanrının verdiği bir kardeşiz." şeklinde konuştu.

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