20 Aralık 2017 Çarşamba1 R.Ahir 1439
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Dışişleri'nden Suudi Arabistan mesajı

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Dışişleri'nden Suudi Arabistan mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını kınadı.
Dışişleri'nden Suudi Arabistan mesajı Dışişleri'nden Suudi Arabistan mesajı Dışişleri'nden Suudi Arabistan mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yemen’deki Husi milislerin Suudi Arabistan’a yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildiğinin öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu saldırıyı kınıyor, saldırının Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz kılınması sayesinde dost ve kardeş Suudi Arabistan’da herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz."

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a Yemen'den atılan balistik füze, kent semalarında hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

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