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May ile Trump telefonda görüştü

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May ile Trump telefonda görüştü
İngiltere Başbakanı May, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
May ile Trump telefonda görüştü May ile Trump telefonda görüştü May ile Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başbakanlık ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, May’in bugün öğleden sonra Trump’ı telefonla aradığı bildirildi. 

Açıklamaya göre, iki lider, görüşmede, ülkelerinin Kudüs’ün İsrail’in başkenti olması konusunda aldıkları farklı pozisyonları ele alırken, ABD’nin barış için yeni öneriler getirmesinin ve uluslararası toplumun da bu gayretleri desteklemesinin önemi üzerinde görüş birliğine vardı. 

Yemen konusuna da değinilen görüşmede, May, bu ülkede devam eden insani krizle ilgili kaygılarını dile getirdi. Liderler, Yemen’de açlığın önüne geçmek ve masumların acılarını hafifletmek için insani ve ticari erişimin yeniden açılmasını sağlamanın hayati önemi üzerinde anlaştı.

May, görüşmede, Trump’a İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) müzakerelerinin son dönemde aldığı mesafe konusunda da bilgi verdi. ABD Başkanı da ülkesinde kendi ekonomik programını hayat geçirmede kaydettiği ilerlemeyi aktardı. Her iki lider, Brexit'in ardından ülkeleri arasında ikili ticaret anlaşmasının hızla tamamlanmasının önemi üzerinde görüş birliğine vardı.

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