20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:46Yatsı 19:13
    • 13°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 110.177 -0.06
  • Altın: 155,581 0.15
  • Dolar: 3,8359 0.25
  • Euro: 4,5349 0.20

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kapattı

»
Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kapattı
Suudi Arabistan yönetiminin, Katar ile olan tek kara sınırı Selva Sınır Kapısı'nı dün kapattığı bildirildi.
Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kapattı Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kapattı Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kapattı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan  Maliye Bakanlığı'na bağlı Gümrük Müdürlüğü tarafından Selva Sınır Kapısı'nın  nihai olarak kapatılması konusunda genelge yayınlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan yönetimi, Katar'la 5 Haziran'da başlayan diplomatik  krizin ardından Selva Sınır Kapısı'nı 19 Haziran'da kapatmış ancak hacıların  geçişi için ağustos ayında tekrar açmıştı. Sınır kapısı o günden bu yana insani  durumlar için açık tutuluyordu.

Suudi Arabistan yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
S.Arabistan'dan krizi derinleştirecek hamleS.Arabistan'dan krizi derinleştirecek hamleSuudi Arabistan yönetiminin, Katar ile olan tek kara sınırı Selva Sınır Kapısı'nı dün kapattığı bildirildi.
Çin'de 5 büyüklüğünde depremÇin'de 5 büyüklüğünde depremÇin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Suudi Arabistan'dan flaş karar! KapattıSuudi Arabistan'dan flaş karar! KapattıSuudi Arabistan yönetiminin, Katar ile olan tek kara sınırı Selva Sınır Kapısı'nı dün kapattığı bildirildi.
Rusya'dan açıklama: Çatışma çizgisini belirliyorRusya'dan açıklama: Çatışma çizgisini belirliyorRusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin, diğer ülkelerle eşit koşullarda yapıcı işbirliği değil çatışma çizgisini belirlediğini belirtti.
İsrail'den sözde Ermeni soykırımı açıklamasıİsrail'den sözde Ermeni soykırımı açıklamasıABD'nin skandal Kudüs kararı sonrası, İsrail-Türkiye hattında ilişkiler gerilirken Liberman, 1915 olaylarıyla ilgili soruya verdiği cevapta, 'görüşümüz değişmedi' dedi.
May ile Trump telefonda görüştüMay ile Trump telefonda görüştüİngiltere Başbakanı May, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
  • Flaş iddia: Casusu yakaladık20 Aralık 2017 Çarşamba 01:03
  • Kim Jong-Un resti çekti: Reddediyoruz20 Aralık 2017 Çarşamba 01:00
  • Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kapattı20 Aralık 2017 Çarşamba 00:59
  • Myanmar ordusu, Arakan'da toplu mezar buldu20 Aralık 2017 Çarşamba 00:58
  • S.Arabistan tarihinin en büyük bütçesini açıkladı20 Aralık 2017 Çarşamba 00:57
  • Erdoğan önermişti! Putin'den beklenen hamle geldi20 Aralık 2017 Çarşamba 00:53
  • Fransa'da bakanlıklarda fare 'istilası'20 Aralık 2017 Çarşamba 00:53
  • Sokakta yatan evsizlere ceza kesilecek20 Aralık 2017 Çarşamba 00:52
  • ABD'li komutan: Şam'a doğru harekete geçtiler!20 Aralık 2017 Çarşamba 00:44
  • Husi liderinden Suudi Arabistan açıklaması19 Aralık 2017 Salı 20:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri