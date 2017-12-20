DAEŞ korkunç planı keşif aşamasında çöktü

Suriye ve Irak’ta yaşadığı kayıpların ardından dağılma sürecine giren ve elde kalan militanlarını provakasyon amaçlı eylemler yapmak üzere geldikleri ülkelere gönderdiği istihbaratkaynaklarınca tespit edilen terör örgütü DAEŞşüphelisi iki kişi, İstanbul Ümraniye’de saldırı öncesi keşif yaparken yakalandı.

Gözlerine taktıkları gözlük kamerayla Ümraniye’de bulunan Anadolu Bilim, Kültür ve Cem Vakfı ile Kazım Karabekir Cemevi’nin etrafını kayda alarak keşif çalışması yapan Türk vatandaşı iki kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Emniyette sorgulanan iki şüphelinin amacının mezhep çatışması çıkarma amaçlı bombalı saldırı olduğu tespit edildi.

İSTİHBARAT TAKİBE ALDI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ekipleri geçtiğimiz Ekim ayı başında gelen bir istihbaratla H.Ç ve Z.K. isimli iki şüpheliyi takibe aldı. Ümraniye’de bulunan Kazım Karabekir Cemevi etrafında kapalı havaya rağmen gözlerinde bulunan gözlüklerle dolaştıkları ihbarı alınarak takibe alınan iki şüphelinin bir gün sonra 9 Ekim günü bu kez Anadolu Bilim, Kültür ve Cem Vakfı etrafında aynı gözlüklerle dolaştıkları tespit edildi. Hareketleriyle cemevi çalışanlarının da dikkatini çeken iki şüpheli, Anadolu Bilim, Kültür ve Cem Vakfı önünde aynı gün etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözlerinde bulunan gözlüklere el konarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alınan iki şüpheli, 15 günlük gözaltı süreçlerindeki ilk ifadelerinde herhangi bir amaçlarının olmadığını söyledi. Ancak şüpheliler, gözlüklerine yerleştirilen gizli kamera görüntüleri ile telefon irtibatlarının ortaya çıkarılması üzerine her şeyi anlattı.

‘YALNIZ KURT’ TALİMATI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve iki yıl önce terör örgütünün Suriye’de bulunan kamplarına giderek eğitim alıp örgüt adına savaştıklarını ifade ettikleri öğrenilen iki şüphelinin, cemevleri önünde turlamalarını keşif amaçlı kayıt olarak açıkladıkları öğrenildi.

İTİRAF ETTİLER

Geçtiğimiz Kasım ayının son günlerinde sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konan iki şüphelinin, çözülme sürecinde örgüte ilişkin de hassas bilgiler verdikleri öğrenildi. Dağılma sürecine giren örgütün militanlarını kendi ülkelerine göndererek yalnız kurt ve provakasyon eylemleri yapmaları yönünde talimatlandırdığını ifade ettikleri öğrenilen iki şüphelinin, kendilerinin de bu talimat doğrultusunda saldırı yapmak için önceden keşif çalışmalarında bulunduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Keşif yapılan kamera gözlükler çerçevenin kenarında bulunan iki küçük mercek sayesinde kayıt yapabiliyor.

MİLLİYET