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Bakan’dan yeni bilgisayar müjdesi

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Bakan’dan yeni bilgisayar müjdesi
Kızların okullaşma oranının ilköğretimde yüzde 90’ın üzerine çıktığını belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okullarda tablet yerine masa üstü bilgisayara geçileceğini söyledi
Bakan’dan yeni bilgisayar müjdesi Bakan’dan yeni bilgisayar müjdesi Bakan’dan yeni bilgisayar müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okullarda tablet yerine klavyeli bilgisayara geçileceğini açıkladı. Kızların okullaşma oranının katlanarak arttığını, ilköğretimde yüzde 91’e lisede yüzde 82’ye çıktığını belirten Yılmaz, İstanbul’daki öğretmen açığının güneydoğudan daha fazla olduğunu rakamlarla anlattı ve doluluk oranının İstanbul’da yüzde 85, doğu ve güneydoğuda ise yüzde 92 olduğunu kaydetti. Sözleşmeli öğretmen atamalarını savunan Yılmaz, Van’da atanan 11 bin öğretmenden 9 bininin, Şırnak’ta 7 bin 500 öğretmenden 6 bin 800’ün ayrıldığını anımsatarak, “bu sürdürülebilir değil” dedi. Bakan Yılmaz, TBMM’de özetle şunları söyledi:

‘İDDİALI SÖYLÜYORUM’

 Kızların okullaşmasına çok büyük önem veriyoruz. Herhalde ‘bu hükümetin önceliği nedir?’ deseniz, ‘kızların okullaşma oranını artırmak’ denir. Bir de bu 4+4+4 reformu uygulamaya geçtikten sonraki rakamları vermek isterim. 2002’de ilköğretimde net kız okullaşma oranı yüzde 88 iken şimdi ilkokulda yüzde 91,24, ortaokulda yüzde 95,76’dır. Ortaöğretimde, lisede kızların 2002’de okullaşma oranı net yüzde 42,97’ydi, şimdi yüzde 82,38; erkeklerle aynı. Yükseköğretimde kızların okullaşma oranı 2002’de yüzde 12,17’ydi, şimdi, yüzde 44,41’den de fazla; erkeklerinki bundan aşağı yani yükseköğretimde kızların okullaşma oranı erkeklerden daha fazla.

AVRUPA’NIN ÖNÜNDEYİZ

Hemen hemen bütün değerlerde Avrupa’nın önündeyiz, bunu çok iddialı olarak söylüyorum. Avrupa’nın gerisinde olduğumuz tek alan okul öncesi eğitimdi. Hakkâri’ye gittim, siz de gidiyorsunuzdur, lütfen sorun, şu anda okul öncesi eğitimdeki yakalanan oran, Bitlis’te okul öncesi eğitimde yakalanan oran, Mardin’de yakalanan oran, Antalya’da yakalanan oran, Erzincan’da, Sivas’ta, Türkiye’nin dört bir tarafında. Bakın, geçmiş elli yılda, altmış yılda hayal dahi edilemeyen oranları yakaladık.

KODLAMA DERSİ

Müfredat değişikliğiyle temel eğitim ve ortaöğretimde kodlama dersi konuldu. Bu derslerin uygulamalı işlenebilmesini teminen önümüzdeki dönemlerde tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtma çalışmalarımıza devam edeceğiz

584 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

ŞİKÂYET DOĞALDIR: Onuncu Kalkınma Planı 2014 ile 2018 yıllarının arasını kapsıyor. Orada, raporda diyor ki: Güneydoğu’da öğretmen kalmıyor. Geçen gün Hakkâri’ye gittiğimde de müdürün söylediği şuydu: ‘Bu ana kadar hiçbir öğretmenler kurulu toplantısını iki sefer aynı öğretmenlerle yapmadım’. Niçin? Her 1.5 yılda bir öğretmen değişirse eğitimin kalitesinden şikâyet edilmesi doğaldır. 584 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik. 

MÜFREDAT DEĞİŞTİ: Bir başka husus, diyor ki PISA Direktörü: ‘Türk eğitim sistemi dünyaya uyum sağlayamadı’. Ee, biz de bunu söylüyoruz, dünyaya uyum sağlayamadığını söylediğimizden müfredatı değiştirmek zorunda kaldık. Bu, PISA direktörüne gazeteci soruyor: ‘21. yüzyılın eğitimi nasıl olacak?’ diyor. Ondan şöyle bir cevap bekliyor herhalde: ‘Nesnelerin birbiriyle konuştuğu dönemde, makinaların birbiriyle haberleştiği dönemde, insanlardan robota giriştiği dönemlerde daha çağdaş bir eğitimin verilmesi en doğru olur’ diyeceğini düşünüyor.

SÖZLÜ SINAVLARA NEDEN GEÇİLDİ?

YETERLİ DEĞİLDİR: Bu sözlü sınav uygulamasına niçin geçildiğiyle ilgili soru vardı. Sistemin en önemli aktörü olan öğretmenlerdir. Merkezî usulle test sistemine dayalı, bilişsel becerilerin değerlendirilmesini esas alan mevcut istihdam sistemi duysal ve psikomotor becerilerinin de gerekli olduğu öğretmenlik mesleği için yeterli değildir. Sözlü sınav yöntemiyle sadece bilgi düzeyi değil, öğretmen adayının tutum, davranış, duygu, ifade gücü, iletişim beceresi, ikna kabiliyeti, öğretmenlik mesleğini temsil becerisi de belirlenmektedir. Kadrolu veya sözleşmeli, ikisinin de özlük hakları aynıdır ama ücretli öğretmene mahkûm ederseniz bu eğitimdeki kalite farkını gideremezsiniz; bu da o bölgeye yapılacak hizmet değil, en büyük kötülüktür.

MÜZİK SINIFLARINA BAĞLAMA VE PİYANO

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi arasında Türkiye genelinde bin 51 okula 40 bin bağlama ve bin 51 piyano temin edilmesine yönelik protokol imzalandı. Protokol ile başlatılan kampanya kapsamında, okullardaki müzik sınıflarına bağlama ve piyano temini için bağışta bulunulabilecek. Yavuz Bingöl, “Bağlama ve piyano ile temas edecek gençlerin gelecekte çok özel şeylere sahip olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLİYET

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