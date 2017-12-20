Sarraf'ın kaçırmaya çalıştığı disk çözüldü

Polis, Sarraf'ın yurtdışına kaçırılmadan bulduğu diskin şifresini 10 günde kırdı, içinden Sarraf’ın para trafiği çıktı

ABD’deki Hakan Atilla’nın yargılandığı davada tanık olan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında mallarına el konulan Rıza Sarraf’a ait çok önemli bilgilerin olduğu bir hard disk ele geçirildi.

Hard disk, Reza Zarrab’ın tüm ilişkilerini yönettiği iddia edilen asistanı Sinem Arslan ve muhasebecisi Regaip Akol’la birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Mustafa Hacısalihoğlu’nun ofisinde ele geçirildi. Sarraf’ın “dijital kara kutusu” olarak tanımlanan Hacısalihoğlu’nun, hard diskle ilgili bilgisinin bulunmadığını söylediği belirtildi. Hard diskin Sarraf’ın isteği doğrultusunda, çalışanları tarafından ABD’ye gönderilmeye çalışıldığı ancak polisin son anda ele geçirdiği öğrenildi.

10 GÜNDE KIRILDI

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre soruşturmayı yürüten Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uzman ekipleri, 10 günlük bir çalışmanın ardından hard diskin şifresini kırmayı başardı. Yapılan ilk incelemelerde,Rıza Sarraf’’ın illegal tüm para hareketlerinin en ince detaylarına kadar buraya kaydedildiği belirlendi. İmaj kaydı alınan diskten elde edilen veriler detaylı incelemeye alındı. Sarraf’ın çok önemli sırlarını içerdiği öne sürülen hard diskin, incelemenin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan yürütülen soruşturmada, Rıza Sarraf’’ın ABD’ye gidiş sürecinin de Sarraf’ın Dubai’deki avukatları tarafından yönetildiği belirlendi. Dubai’deki avukatların ABD’lilerle görüşerek Sarraf'ı ABD’ye gitmeye ikna ettikleri öğrenildi.

3 ÇALIŞANI TUTUKLANMIŞTI

Sarraf’ın tüm mallarına el konulmasının ardından şirketlerine ve çalışanlarına yönelik operasyon başlatılmış, 17 kişi gözaltına alınmıştı. Sarıyer’deki bir şirketinde çalışanların evrak yaktığı belirlenmişti. Sarraf’ın asistanı Sinem Arslan’ın, tüm özel ve gizli görüşmeleri organize ettiği, Regaip Akol’un para trafiğini takip eden “mali kara kutusu” olduğu, Mustafa Hacısalihoğlu’nun ise işyeri ve evinin güvenlik kamerası ile dijital işlerini yapan “dijital kara kutusu” olduğu iddia ediliyor. Bu 3 çalışan geçen hafta “casusluk” suçundan tutuklanmıştı.