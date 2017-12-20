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Sadece yatıyorlar! Saniye saniye zengin oluyor

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Dünyada Bitcoin çılgınlığı sürerken Hollandalı bir firma yatarak Bitcoin üretmenin yolunu buldu.
Sadece yatıyorlar! Saniye saniye zengin oluyor
Sadece yatıyorlar! Saniye saniye zengin oluyor Sadece yatıyorlar! Saniye saniye zengin oluyor Sadece yatıyorlar! Saniye saniye zengin oluyor

Bitcoin son günlerde yoğun olarak tartışılıyor. Balon mu yoksa en iyi yatırım aracı mı bilinmez ama şimdilik görünen yüzüyle yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

Fotoğrafta gördüklerinizin bu şekilde yatmasının da çok önemli bir nedeni var! Bu şekilde yatarak para kazanıp zengin olacağınızı söyleseler inanır mısınız? İnansanız iyi olur; zira bu gerçekten de mümkün!
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Bu durumun son örneği Hollanda'da yaşandı IoHO adlı şirket vücut ısısını enerjiye çevirerek kripto para çıkaran giysi geliştirildi.

Proje kapsamında insan vücudunun fazlalık ısısını elektrik enerjisine çevrilerek, kripto para üretiliyor.

Şirket şimdiye kadar bu yöntem ile kişi başına 17 bin dijital para kazanıldığını belirtiyor. Yani bu şekilde devam ederse yattıkları yerden zengin olmaları işten bile değil! Bütün gece bu şekilde yattıklarında binlerce TL kazanıyorlar. 

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