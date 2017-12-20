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Savunmada proje sayısı 600'e ulaştı

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Savunmada proje sayısı 600'e ulaştı
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Müsteşarlık bünyesinde yürütülen proje sayısının 600'e ulaştığını açıkladı.
Savunmada proje sayısı 600'e ulaştı Savunmada proje sayısı 600'e ulaştı Savunmada proje sayısı 600'e ulaştı

Projelerden 50'sinin 2017'de başladığını kaydeden Demir, yaklaşık 40 projenin de imza aşamasında olduğunu söyledi. Uzun menzilli karadan karaya füze teslimatları sürerken, Bora ve Kasırga füzelerinin imalatları da devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Savunma Sanayi Sektör Meclisi, TOBB Birlik Merkezi'nde toplandı. Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir, Müsteşarlık bünyesinde yürütülen proje sayısının 600'e ulaştığını belirterek "Uzun menzilli karadan karaya füze teslimatlarımız devam ediyor, Bora ve Kasırga füzelerimizin imalatları sürdürülüyor" dedi.

Demir, Türk savunma sanayisi ve sanayicilerden beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektörün, "Güçlü Türkiye" için beklentilerden fazlasını yapması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "seferberlik talimatını" savunma sanayisinde hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

PROJELERDEN 50'Sİ BAŞLADI

Göreve başladığında Müsteşarlık bünyesinde 300 civarındaki proje sayısının 600'e ulaştığını belirten Demir, "Projelerden 50'si 2017'de başladı. Elimizde Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde çıkan 22 karara ilaveten yaklaşık 40 proje imza aşamasında bekliyor." dedi.

Zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçlarında önemli teslimatlar yapıldığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Akıllı bombalar, kanatlı güdüm kitleri, hassas güdüm kitleri, lazer güdüm kitleri, nüfuz edici bomba gibi imalatlarda önemli mesafeler kaydettik ve teslimatlara başladık. ABD'den geçmiş yıllarda defalarca isteyip bir kısmını nazla, niyazla gecikmeli de olsa alabildiğimiz, daha sonra yapıp kullanmaya başladığımız hassas güdüm kitleri konusunda aldığımız mesafe önemli. Geçen ay Başbakanımızın ziyareti sırasında bize görüşmelerde 'Ne isteyelim, var mı bir talebiniz' diye sorduklarında gönül rahatlığıyla 'Hiçbir şey istemiyoruz, bunu bildirebilirsiniz' dedik."

Hava ve kara araçlarının motor ve transmisyon ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla ilgili alanlarda geliştirme projelerini başlattıklarına işaret eden Demir, Milli Piyade Tüfeği teslimatlarının devam ettiğini dile getirdi.

MİLLİ FÜZE SİSTEMİ PROJELERİ

Müsteşarlık bünyesinde çok sayıda Ar-Ge projesinin başlatıldığına değinen Demir, "Son günlerin popüler konusu S-400'ler varken ısrarla milli hava savunma füze sistemi çalışmamızın başladığını ve şirketlerimizin bu çalışmaları devam ettiğini belirtiyoruz. Özellikle Hisar-A, Hisar-O, Hisar-U gibi sistemlerin çalışmalarının şu anda yapıldığını vurgulamak istiyoruz." diye konuştu.

Demir, bugüne kadar bin 100'den fazla Kirpi, 300'ün üzerinde Kobra, 230'u aşkın Ejder Yalçın zırhlı aracının Silahlı Kuvvetlere verildiğini bildirdi.

Altay tankının seri üretimi için teklifleri aldıklarını belirten Demir, "Değerlendirmenin akabinde hızla seri üretim faaliyetlerine başlayacağız." ifadesini kullandı.

Demir, ATAK helikopterinin 26'ncısının teslim edildiğini, 27'ncisinin hazırlıklarının sürdüğünü; 38'i taktik, 5'i operatif 43 insansız hava aracının hizmet verdiğini, bunların yaklaşık 10'unun silahlı olarak kullanıldığını söyledi.

İsmail Demir, "Uzun menzilli karadan karaya füze teslimatlarımız devam ediyor, Bora ve Kasırga füzelerimizin imalatları sürdürülüyor." dedi.

"CESARET, YÜREK VE ADANMIŞLIK İŞİ"

Demir, sektörün insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını, bunlara yenilerini ekleyecekleri belirtti.

İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'na benzer yeni yarışmalar düzenleyeceklerini anlatan Demir, bu konudaki projelere sanayicilerden destek ve katkı vermesini beklediklerini dile getirdi.

Demir, insan kaynağına yapılan yatırımın en önemli ayaklarından birini, sürpriz etkisi yapacak teknolojilerin hayata geçirilmesi ve buna uygun bir ortamın yaratılması olarak gördüklerini vurguladı.

Savunma sanayisine seferberlik ruhuyla katılmak gerektiğine işaret eden Demir, "Sanayicilerimiz başta olmak üzere bu ruhu derinden hissetmek gerekiyor. Sanayicilik bir anlamda kahramanlıktır. Kolay para kazanılabilecek bir dizi alan varken parayı savunma sanayisine yatırmak ve burada çok büyük kazanç beklemek akıllı değil, cesaret, yürek ve adanmışlık işidir." değerlendirmesinde bulundu

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