Afrin her saniye izleniyor

Afrin’e yapılacak operasyon öncesinde güvenlik güçlerinin terörle mücadelede gözü kulağı olan İHA’lar yoğun mesai yapıyor.

Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği İHA'lar Mehmetçiğin havadaki gözü kulağı olmaya devam ediyor. Stratejik olarak büyük üstünlük sağlayan İHA'lar Afrin'den aralıksız istihbarat topluyor.

Teröristleri adım adım izleyen İHA'lar merkeze anlık bilgi göndererek tehlikelerin en başından belirlenmesini sağlıyor. Bu çerçevede özellikle Suriye sınırında yasa dışı geçişlere darbe indiren İHA’lar, Cerablus, El Bab ve İdlip gibi Mehmetçiğin görev yaptığı çatışmasızlık bölgelerinde keşif olanağı sağladı. İHA’lar yurt içi terör operasyonlarında da silahlı insansız hava araçları (SİHA) birlikte teröristlerin korkulu rüyası oldular.

TEKERLERİ YERE DEĞMEDİ

Son olarak dikkatlerin odaklandığı ve Türkiye’nin her geçen gün daha kuvvetli operasyon sinyali verdiği Afrin bölgesinde, terör örgütünün attığı her adım İHA’lar aracılığıyla saniye saniye takip edildi. Kritik istihbaratlara imza atan İHA’ların terörle mücadelede adeta gökten inmediği ortaya çıktı. 2017 yılında insansız hava araçları 14 bin 851 saat havada kaldı. Terörle mücadelenin yoğunluk kazandığı yaz döneminde İHA mesaisi doruk noktaya çıktı. Yeni insansız hava araçlarının devreye sokulması için çalışmalar ise hızla yürütülüyor.

ARAÇ GEÇİŞLERİ İÇİN DUVARLAR KALDIRILDI

Suriye sınırında Afrin operasyonu için teyakkuz hali devam ediyor. İnşasına 2015’te başlanan Suriye sınırı güvenlik duvarı, büyük araç geçişleri için bazı bölgelerde kaldırıldı.