Kahreden kurşun 8 yıllık polisi şehit etti

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Gölbaşı’nda yaptıkları asayiş uygulamasında, bir polis memuru kazayla arkadaşını vurdu. Ağır yaralanan polis memuru Hakan Can şehit oldu. Ankara Valiliği, kimlik kontrolü için otobüsten indirildikten sonra kaçan, uyuşturucu ve asayiş olaylarında kaydı bulunan kişinin yakalandığını açıkladı.

Otobüsten indi, kaçtı!



Emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre, Siirt-İstanbul seferini yapan 56 AP 616 plakalı yolcu otobüsü, kimlik kontrolü için Gölbaşı girişindeki güvenlik noktasında durduruldu. Polis kontrol sırasında biri kadın iki kişiden şüphelendi. Polis, erkek olan şüpheliden çantasını alarak aşağı inmesini istedi. Şüpheli aşağı iner inmez kaçmaya başladı. Polis memurları şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu ve uyarı ateşi açtı. Kovalamaca sırasında uyarı atışı yapan bir polis memuru, kazaen arkadaşını vurdu. Yapılan müdahalelere rağmen 8 yıllık polis polis memuru Hakan Can (28) şehit oldu.

Ankara Valiliği, Gölbaşı’nda bir polisin şehit olduğu olayda kaçan, uyuşturucu ve asayiş olaylarında kaydı bulunan ve üzerinden E.İ. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan şüpheli Zeynel İ.’nin yakalandığını açıkladı. Uyuşturucu ve asayiş olaylarında sabıka kaydı bulunan Zeynel İ.’nin sorgusu sürüyor.