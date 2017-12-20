20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
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Zülal'i öldüren caniden kan donduran sözler!

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Zülal'i öldüren caniden kan donduran sözler!
İzmir'de 8 saat önce tanıştığı üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) boynundan bıçaklayarak öldüren katil üniversite öğrencisi Günhan Öztürk (26) tutuklandı.
Zülal'i öldüren caniden kan donduran sözler! Zülal'i öldüren caniden kan donduran sözler! Zülal'i öldüren caniden kan donduran sözler!

Özel bir üniversitede Grafik Tasarım bölümünde okuyan zanlı Günhan Öztürk (26) ifadesinde şunları söyledi:

"Olay gecesi barda eğlenirken tanıştık. Gece saat ikiye kadar birlikte alkol aldık. Daha sonra Bornova'daki evime gittik. Aramızda tartışma çıktı. Kaygı bozukluğu rahatsızlığım olduğu için tedavi görüyorum. Kullandığım ilaçlar ve alkolün etkisiyle neden tartıştığımızı bile hatırlamıyorum, çok pişmanım."

Öte yandan İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün de 29 yaşındaki T.M., sevgilisi Funda Turan'ı (40) bıçaklayarak öldürdü. 

SABAH

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