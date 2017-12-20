Erdoğan'a saldırıyorlar!

ABD'nin hukuksuz Kudüs kararına karşın İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde ilan edilen İstanbul Deklarasyonu'ndan rahatsız olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyasında yer alan haberler, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Türk-Arap Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Genel Sekreteri Bedreddin Habiboğlu, "Kudüs konusu Arap rejimlerinin çoğunu, Körfez ülkelerini, bilhassa Suudi Arabistan'ı etkiledi." dedi.

Habiboğlu konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik basında yer alan saldırıların, ABD-İsrail'in "Filistin sorununun etrafından dolanarak görmezden gelinmesi ve Kudüs'ün Muhammed bin Salman'ın iktidarını güçlendirmek ve bölgede yeni bir dönem başlatmak uğruna satılması" üzerine kurulu planlarının alenen yürütüldüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ve BAE'de yer alan "Türkiye'nin İslam dünyasından ayrışıyor oluşu" ile ilgili haberlerin, Suudi Arabistan ve BAE destekli ABD-Siyonist planın bir parçası olduğunu söyleyen Habiboğlu, "Bu saldırıların temel sebebi; Türkiye'nin ABD'nin Kudüs kararı karşısındaki güçlü pozisyonu ve yine Türkiye'nin Filistinli, Arap ve diğer bütün İslam sokaklarını harekete geçirecek bir etkisi olmasıdır." dedi.

Quds Press'e konuşan Cenevre Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma Konseyi Başkanı Anouar Gharbi, "Suudi Arabistan ve BAE mesyası tarafından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yürütülen kampanya Arap toplumunun ve İslam coğrafyasının çıkarlarına hizmet etmiyor, aksine, Kudüs meselesine zarar veriyor." dedi.

"Akıl ve mantık sahibi" Suudi politikacılara çağrıda bulunan Gharbi, "Bir an evvel ülkelerini hızlıca bataklığa saplanmaktan kurtarmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

STAR