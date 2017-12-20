PKK'nın yeni ajanı

Suriyeli muhaliflerin, PKK işgalinde olan bölgelerde terör örgütü ile ortak meclis kurması ve tüm çalışmalarını bu bölgelerinde yürütmesi için ABD adına faaliyet yürüten Fedva el Uceyli sahaya gönderildi.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'DE DESTEKLİYOR

Suud yönetimi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından da desteklenen Uceyli, Suriyeli muhalif silahlı grupların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile de görüşüyor. Uceyli, ABD-PKK ittifakı ile uzlaşılması karşılığında büyük çapta para ve makam vaadinde bulunuyor.

TAPU KAYITLARINI CIA'E VERDİ

Suriye Muhalif Geçici Hükümeti ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) düzeyinde girişimlerde bulunan Uceyli’nin, ilk icraatı Rakka henüz DEAŞ’ın kontrolünde iken tüm tapu kayıtlarını elde ederek CIA’ye vermesi oldu. ABD ele geçirdiği tapu kayıtlarına bağlı olarak Esed, ABD ve PKK karşıtlığı ile bilinen bölgeleri daha fazla bombalayarak muhalif potansiyel taşıyan aileleri öldürdü, sağ kalmayı başaranlar ise PKK eliyle zorunlu sürgüne tabi tutuldu.

MUHALİF KANADI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

ABD, 26 Ekim’de İtalya’nın Roma şehrinde PKK’ya uluslararası meşruiyet kazandırma amaçlı bir toplantı düzenledi. Roma toplantısı öncesi tüm muhalif kanat temsilcileri ile görüşen Uceyli, ABD ve PKK’nın Rakka il merkezi için taviz vermeye hazır olduğunu belirtti. Ortak meclis kurularak Rakka’nın birlikte yönetilmesi konusunda uzlaşmaya hazır olduklarını ifade eden Uceyli, muhalif kanadı ikna etmeye çalıştı. Suriyeli muhaliflerin PKK-ABD ittifakını topyekün işgalci gören ısrarlı tutumu karşısında başarısız olan Uceyli, muhaliflerin boykot ettiği Roma toplantısına PKK ile birlikte tek başına katıldı.

BÜTÜN YAKINLARI ESED TARAFINDA

ABD adına sahada faaliyet yürüten Uceyli’nin bir diğer dikkat çeken yönü ise aileden hiç bir ismin direniş cephesinde yer almaması oldu. Uceyli ailesi 2011 yılında başlayan ayaklanma sürecinde Esed’i destekledi ve aile üyesi bir çok isimde Şam yönetiminde önemli görevler aldı. Randel Uceyli, Abdullah Uceyli ve Isam Uceyli, Esed yönetiminde üst düzey görev alan Fedva el Uceyli’nin akrabalarından bazıları.

KIRK YILDIR ABD’DE YAŞIYOR

Aslen Rakkalı olan Fedva el Uceyli, 40 yıldır ABD’de yaşıyor ve ABD pasaportu taşıyor. Uceyli’nin ABD’den sonraki ikinci durağı ise BAE. Yeni Şafak’a bilgi veren kaynaklar, Uceyli’nin, BAE emiri, Eski SMDK Başkanı Ahmed Carba ve İsrail, Mısır ve BAE’nin tetikçisi Muhammed Dahlan ile yoğun işbirliği içerisinde olduğunu belirtiyor.

BAE REFERANSI İLE KATILDI

Ahmed Carba tarafından kurulan Tayyar el Gad bünyesinde bir dönem çalışan Uceyli, Riyad Konferanslarına da Abu Dabi Emiri Muhammed Bin Zeyd’in özel referansı ile katıldı. Dubai’de kendisine bir ev tahsis edilen Uceyli, PKK ile yürütülecek faaliyetler konusunda Ahmed Carba ve Muhammed Dahlan ile de sık görüşmelerde bulunuyor. Suud ve BAE desteği ile Riyad toplantısında yüksek müzakere heyetine seçilen Uceyli, PKK ile işbirliği içerisinde olacak yeni meclisler kurma faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 2 günlük bir çalıştay hazırlığı yapan Uceyli, Gaziantep ve Şanlıurfa ağırlıklı ziyaret ve görüşme trafiğini sürdürüyor.

YENİ ŞAFAK