Türkiye'nin "Kudüs hamlesi"yle Birleşmiş Milletler'de yalnız kalan ABD, vize şantajına sarıldı. FETÖ mensubu Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından vize işlemlerini durduran ABD Büyükelçiliği, vize için randevu tarihlerinin dolduğu bahanesiyle, Türkiye üzerinden ABD vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının Ocak 2019'dan itibaren randevu alabileceklerini duyurdu. Başvuranların 2018'de randevu almayacakları belirtilirken, Türkiye dışındaki ABD elçiliklerinden vize işlemi yaptırmanın mümkün olduğu hatırlatıldı.

Terör örgütü PYD/YPG'ye sağlanan silah desteği, FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da korunup kollanması, Sarraf davası üzerinden Türkiye'ye kumpas kurularak hedef alınması ve ABD büyükelçiliğinde görevli Metin Topuz'un FETÖ ile işbirliği ve casusluktan tutuklanması, Ankara-Washington arasında gerilime neden olmuştu. Son olarak da ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi iki ülke arasında yeni bir krize neden olmuştu

İLK ADIM İSTANBUL'DA ATILDI



ABD'nin Kudüs'ü başkent ilan etme kararına anında karşılık veren Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) İstanbul'da topladı. 48 İslam ülkesi Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdığını ilan ederek, bütün dünyaya Filistin'in tanınması çağrısında bulundu. İİT'nin kararından sonra Kudüs, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne taşındı. Türkiye ve diğer İslam ülkeleri ABD'nin kararının BM'nin kararlarına aykırı olduğu için, geçersiz sayılmasını istedi. Ancak ABD daimi üye sıfatıyla veto etti. 14 üyenin "evet" kararı ve Türkiye'nin hamlesiyle darbe yiyen ABD adeta yalnızlaştı.

Güvenlik Konseyi'nde sadece ABD'nin veto ettiği Kudüs konusu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 195 üyeden oluşan BM Genel Kurulu'na taşınacak.

SABAH