Türkiye'nin hamlesi ABD'yi iyice yalnız bırakacak

ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Kudüs tasarısını veto etmesinin ardından gözler BM Genel Kurulu’na çevrildi. Türkiye’nin öncülüğünde bu kez ABD tamamen yalnız kalacak

Kudüs için ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto hakkını kullanması sonucunda gözler Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na çevrildi. Türkiye, Kudüs için başlatılan girişimlerin olumlu sonuçlanması için BM Genel Kurulu öncesinde üye ülkelerle yoğun istişarelere başladı. Hedef, tasarıyı üçte ikiden fazla çoğunluk sağlayarak BM Genel Kurulu'ndan geçirerek ABD'nin bölgede istikrarsızlığa yol açmasının önüne geçmek.

İSTİKRARSIZLIK ÖNLENECEK

Kudüs konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ülkemizin önünde iki yol var, ya boyun eğeceğiz ya mücadele edeceğiz" sözlerinin ardından Türkiye, bu perşembe gerçekleşmesi planlanan BM Genel Kurulu'nda 193 üye ülkenin oylayacağı tasarıda büyük bir çoğunluk sağlanması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Tasarının üçte ikiden fazla çoğunluk sağlayarak olumlu sonuçlanması durumunda ABD'nin bölgede istikrarsızlığa yol açmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

BAĞLAYICI OLACAK

'Barış için Birlik' tasarısı formatında oylanacak tasarı taslağında, Güvenlik Konseyi'nin 478 (1980) kararına göre tüm devletlerin Kutsal Kudüs şehrinde diplomatik misyon açmaktan kaçınması gerektiği vurgulanarak, "Tüm devletlerin Kutsal Kudüs şehri ile ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına uymaları ve bu kararlara aykırı herhangi bir eylemi veya önlemi tanımamaları" isteniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 'Barış için Birlik' tasarısının, BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda, BMGK tasarısı gibi bağlayıcı olacağının altını çiziyor.