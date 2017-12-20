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İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullanıcısı 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullanıcısı 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarda 30 kişi yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan kriptolu haberleşme programı ByLock'un gerçek kullanıcılarının tespitine yönelik çalışmalar neticesinde 59 şüpheli için gözaltı kararı alındı. İstanbul'da sabaha karşı birçok ilçede eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda şu ana kadar 30 örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilirken, firari durumdaki 29 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü ifade edildi.

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