Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde sabah 07.18’de 3.3. şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçede hissedilirken, yaklaşık 6 dakika sonra aynı bölgede 2.6’lık ikinci bir deprem daha hissedildi. Deprem sonrasında ilçede bazı vatandaşlar evlerinin önüne çıkarken, kısa süreli panik yaşandı. Dışarıda bekleyen vatandaşlar bir süre sonra yeniden evlerine girdi.
20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
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Eskişehir’de peş peşe iki deprem
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