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Kerim bebeği hatırladınız mı?

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Suriye'de Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da 1 aylıkken annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebeğe destek mesajları gelmeye devam ediyor.
Kerim bebeği hatırladınız mı?
Kerim bebeği hatırladınız mı? Kerim bebeği hatırladınız mı? Kerim bebeği hatırladınız mı?

Suriye'de Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da 1 aylıkken annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebeğe destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya kullanıcılarının birkaç gündür yoğun paylaşımda bulunduğu Kerim bebeği bakanlar da unutmadı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kerim bebekle ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı.

Canikli, paylaşımında, "Doğu Guta'da Esed güçlerinin saldırısında annesini ve bir gözün kaybeden Kerim bebek, gözümüzün nurusun. Suriye'deki katliama dur diyor, seni görüyoruz Kerim bebek." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş da "Dünya sussa da Suriye'den yükselen çığlıkları duyan olmasa da Kerim bebeklerin sesi, gözü, kulağı biz olacağız. Abluka kaldırılsın Doğu Guta'da insanlık ölmesin." paylaşımında bulundu. Kurtulmuş, Kerim bebeğin fotoğrafına da mesajında yer verdi.

"İnsanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz"

Mesajına, Anadolu Ajansının (AA) "Doğu Gutalı öksüz bebeğin mucizevi direnişi sürüyor" başlıklı haberini ekleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kerim bebek, Esed güçlerinin saldırısında annesinin kucağında öksüz kaldı. Bir gözünü kaybetti, sağır oldu. Dünya bu zulme karşı kör kalsa da kulaklarını tıkasa da biz mazlumların yanında durmaya, insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Kerim bebeğin 1 aylıkken annesini ve sol gözünü kaybettiğine vurgu yaparak, "Dünyanın birçok bölgesinde baskıya, zulme, insan hakları ihlallerine maruz kalan mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Kerim Bebeklerin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, sosyal medyada paylaştığı mesajında "Kerim bebek önce annesinin kucağında öksüz kaldı; sonra bir gözünü kaybetti ve sağır oldu. Dünya'nın üç maymunu oynadığı Suriye'de biz Türkiye olarak her zaman Kerim Bebeklerin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Doğu Guta'da yaşayan insanlık dramı tepki gösterdiği mesajında "Adaleti ile birlikte vicdanını da kaybeden dünya, körleri ve sağırları oynasa da Kerim Bebeklerin sesi, gözü, kulağı olmaya devam edeceğiz. Abluka kaldırılsın, Dogu Guta'da insanlık ölmesin." dedi.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Kerim bebeğin fotoğrafıyla İbrahim Suresi'nin 42. ayetinin, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak, gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor." mealini paylaştı.

 

 

 

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