Güney Kore'den ABD'ye çağrı: Mola verelim!

Güney Kore lideri evsahipliği yapacakları 2018 Kış Olimpiyat Oyunları bitene dek ABD ile ortak tatbikatların ertelenmesi çağrısında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Amerikan haber kanallarından NBC News'e verdiği mülakatta, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları öncesi gerilimi düşürmek için ABD ile ortak askeri tatbikatlarda azaltmaya gitmelerinin mümkün olduğunu söyledi. Moon ''ABD'ye böyle bir öneride bulundum, Washington halihazırda bunu değerlendiriyor. Ancak her şey Kuzey Kore'nin nasıl davranacağına bağlı'' dedi.

ŞUBAT SONU-MART BAŞI İKİ TATBİKAT İPTAL EDİLEBİLİR

Geçen hafta da Financial Times (FT) gazetesi, Pyeongchang kenti Kış Olimpiyatı'na sahne olurken Kuzey Kore'nin olası provokasyonlarından kaçınmak isteyen Seul'ün, Washington'dan Olimpiyat bitene dek ortak askeri tatbikatların ertelenmesini talep ettiğini yazmıştı. FT'ye göre ABD yönetimi muhtemelen talebi kabul edecek ve şubat sonu ile mart başında düzenlenen iki tatbikatı erteleyecek. Ancak henüz Washington'dan resmi açıklama gelmedi.

ABD MİLLİ TAKIMI KATILACAK

ABD yönetimi başta Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer silah denemelerinin gölgesinde sporcularını Pyeongchang'a yollayıp yollamayacağının sonuca bağlanmamış bir soru olduğunu ifade ediyordu. Ama daha sonra ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, 9 — 25 Şubat'ta yapılacak 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na Amerikan milli takımının katılacağını teyit etti. Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikatlarına genelde yeni silah denemeleriyle yanıt veren Kuzey Kore, Hwasong-15 kıtalararası balistik füzesinin ABD'nin başkenti Washington DC'yi vurabileceğini iddia ediyor.