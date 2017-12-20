ABD'yi takan yok! Halkbank'ın yüzde 5'ini satın aldılar

ABD'de Türkiye ve Halkbank'a karşı bir operasyon olduğu açıkça ortada olan dava sürerken Halkbank'ın hisselerinin yüzde 5.04'ünü İngilizler aldı.

Zarrab davası artık tamamen çöktü. İlk günlerde davayı köpürterek işi siyasi operasyona çevirmeye çalışan gazete ve internet siteleri umduklarını bulamayınca başlarını kuma gömdü. Sosyal medyada FETÖ'cüler dışında paylaşım yapan neredeyse yok. Sokaktaki vatandaş zerre kadar meseleyle ilgilenmiyor.

Keza yabancı yatırımcılar da...



Öyle olsaydı, Avrupa'da 62 milyar doları yöneten bir fon Zarrab- Atilla-Halkbank davasının olduğu sırada koşa koşa Borsa İstanbul'a gelmezdi herhalde... Ezbere bir konuşma değil, KAP'a yapılan bir açıklama var.

ABD'de 4 Aralık'ta başlayan Zarrab davasının ardından bir hafta geçmeden Mondrian Investment Partners borsada Halkbank hisselerine yatırım yapıyor. Merkezi Londra'da bulunan fon, Halkbank hisselerinin yüzde 5.04'ünü alıyor. Bu şu demek aslında, Halkbank'ın halka açık kısmının yüzde 10'u artık Mondrian'ın...

Başka bir hesapla Londralı fon ABD'deki kumpas davası sürerken bankaya 175 milyon dolar yatırım yapmış durumda.



Fonun Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu ve Avustralya'da yatırımları bulunuyor.

Ağırlıklı olarak girdikleri ülkelerde kamu hisseleri ve bireysel emeklilik fonlar alıyorlar.

İlginç değil mi?

Biz ülkemizde, milli bankamıza sahip çıkmak şöyle dursun "Halkbank'a ceza gelirse ne yaparız?" diye naralar atarken, elin Londralı'sı gelip parasını Türk bankasına boşaltıyor.

Hepimizin bunu düşünmesi gerekir bence...

Bilgileri Sabah yazarı Dilek Güngör köşesinden paylaştı.