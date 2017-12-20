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Tudor'un vedasında ilginç olay! Bir anda...

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Tudor'un vedasında ilginç olay! Bir anda...
Igor Tudor'un Florya'da futbolcularla yaptığı son konuşmanın ardından şok eden anlar yaşandı. Toplantı odasında adeta ölüm sessizliği yaşandı.
Tudor'un vedasında ilginç olay! Bir anda... Tudor'un vedasında ilginç olay! Bir anda... Tudor'un vedasında ilginç olay! Bir anda...

Galatasaray yönetimi, Malatyaspor yenilgisi sonrası Igor Tudor'un görevine son vermiş, yeni arayışlara girmişti. Dursun Özbek ve ekibi Malatya'dan dönüşte olağanüstü toplanmış, sürpriz bir de kararın altına imza atmıştı.

Galatasaray yönetimi beklendiği üzere Tudor ve ekibine işten el çektirmiş aynı zamanda olağanüstü seçimli genel kurul kararı da almıştı. Camia bir yandan bu gelişmeleri takip ederken, diğer yandan yeni teknik direktörle ilgili nasıl bir tercih yapılacağını merak eder hale gelmişti. Bu gelişmelerin dışında merak edilen bir konu da Tudor cephesinin olan bitene vereceği tepkiydi.

FLORYA'DA NELER OLDU?

Yeni Malatya yenilgisinin ardından sadece basın toplantısında konuşan, ardından sessizliğe bürünen Tudor, Dursun Özbek'in basın toplantısının ardından Florya'ya gitti. Yeni Malatya yenilgisi sonrası eski futbolcularıyla ilk kez bir araya gelen Hırvat teknik adam kısa bir konuşma yaptı.

AYRILIĞI UYGUN GÖRDÜLER

Tudor, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada aynen şu ifadeyi kullandı:

"Malatya'da kazansak yine liderdik. Yani kötü giden bir şey yoktu. Şu anda da hala şampiyonluk şansı olan, zirvede tutunan bir takım var. Kısacası kötü giden bir şey yoktu. Ancak böyle bir ayrılığı uygun gördüler!"

ŞAŞIRTAN TAVIR

Futbolcular, Tudor'un bu kısa açıklaması sonrası eski hocalarıyla vedalaşmayı umarken şok bir tavırla karşılaştı. Hırvat hoca, sözlerini bitirir bitirmez tek bir futbolcuyla bile tokalaşmadan arkasını dönerek toplantı odasından ayrıldı. Tudor gibi yardımcısı Ivan Seriç de oyuncularla vedalaşmadan Florya Metin Oktay Tesisleri'ni terk etti.  Bu şok tavır oyuncular arasında kısa süreli bir şaşkınlık yaratırken, odada bir süre sessizlik yaşandı. Bilindiği üzere futbolculardan sadece Gomis ve N'diaye, Tudor'un ayrılığı sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunmuş ve teknik adama teşekkür etmişti.

FANATİK

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