Bir tweet ile başladı! Bitcoin'de tarihi kayıp

Yılbaşından bu yana 20 kat değer kazanan bitcoin, piyasada sözü geçen bir yatırımcının sürekli satış yaptığı haberleri ile yüzde 10 değer kaybetti.

Bitcoin fiyatları Japonya'dan gelen son dakika haberleri ve bir kripto para piyasasında sözü geçen bir yatırımcının sürekli satış yaptığını tweet atması nedeniyle saatler içerisinde yüzde 10 değer kaybederek 16 bin 500 doların altında indi.

Bitcoin fiyatı cuma günü rekor kırarak 19.666 dolara ulaşmasının ardından yılbaşından itibaren neredeyse 20 kat değer kazanmış ve önce Cboe Global ardından da CME Group bitcoinler için vadeli işlemler arasına almıştı.

Endüstriyel kuruluşların bitcoin ticaretini yapmasını kolaylaştıran bu hamlenin ardından fon yönetimlerinin açığa pozisyon alması imkanı da doğmuştu.

Singapur Merkez Bankası'nın neredeyse 20 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyatlarındaki keskin yükselişin spekülasyon kaynaklı olduğunu belirtmesi ve ani düşüş olabileceğini kaydetmesinden sonra bitcoin işlem hacminin yüzde 30 ile 50 düzeyinde aslan payına sahip olduğu Japonya'da Cis ismiyle bilinen bir ticaret uzmanının uyarısıyla Bitcoin fiyatında devasa düşüş gerçekleşti.

21 milyar yeni yani 186 milyon dolar varlığı olduğu belirtilen simsar son 24 saatte yüksek miktarda bitcoin sattığını belirtti. Tokyolu araştırmalara göre diğer Japon yatırımcılar da benzer pozisyon olarak Bitcoin fiyatlarının düşmesine yol açtı ve gece saatlerinde 16 bin 500 doların altına indi.



Pazar günü 20 bin 52 dolara çek çıklan bitocin fiyatı 16 bin 290 düzeyine düşerek böylelikle 2 günde yüzde 18 değer kaybetmiş oldu. Eylül ayında yüzde 40 kayıpla 4 bin 979 dolardan 2 bin 972 dolara düşüş ve kasım ayında da yüzde 30 kayıpla 7 bin 888 dolardan 5 bin 555 dolara düşüş sonrası bu Bitcoin fiyatındaki en ciddi değer kayıplarından biri.



Bitcoin şu sıralarda kayıplarının bir kısmını toparlayarak 08:20 civarında 17 bin 100 dolardan işlem görüyor. Öte yandan bitcoin paraların en büyük işlem hacmine sahip olduğu Asya pazarında Güney Kore ve Japonya Merkez Bankaları bitcoin için uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Son olarak Japonya Maliye Bakanı Taro Aso aşırı dalgalanmalardan dolayı Bitcoin için "Güvenilir bir para birimi değil." demişti.