Batman Üniversitesi Rektörü’nden “peçe” cezası

Öğrencilere peçe ve pardösüyü yasakladığı haberleriyle gündemde olan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş şimdi de, olayın açığa çıkmasından sorumlu tuttuğu İslami İlimler Anabilim Dalı Başkanı Davut Okçu'yu görevden uzaklaştırdı.

Bünyesindeki İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına yazı yazıp, öğrencilerin peçe ve pardösü giymelerinin yasaklanmasını istediği haberleriyle gündemde olan Batman Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, olayın açığa çıkmasından sorumlu tuttuğu İslami İlimler Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu’yu görevden uzaklaştırdı.

Rektörlüğün bu garip kararı İslami İlimler Anabilim Dalı Başkanı öğretim üyesi Davut Okçu’ya dün tebliğ edildi.

Resmi yazıda “üniversite birimleri arasında yapılan yazışmaları basına servis etmekle” suçlanan Okçu’ya, hakkında soruşturma başlatıldığı ve 19.12.2017 tarihinden itibaren görevinden uzaklaştırıldığı bilgisi verildi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Gülriz Kozbe imzasıyla, öğretim üyesi Davut Okçu’ya gönderilen 19.12.2017 tarih ve “Gizli” ibareli yazı şöyle:

İŞTE TEPKİ ÇEKEN TALİMATI

Rektör Durmuş’un 1 Aralık 2017 tarihinde İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına gönderdiği yazıda "İlgi yazı ile Üniversitemizin Batı Raman Kampüsünde günün değişik saatlerinde ve farklı mekânlarda tamamıyla kapalı, pardösülü, peçeli ve gözlüklü vaziyette, bayan olduğu net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişilerin şahit olduğu ve bu durumun endişe ve tedirginliğe yol açtığı; bu tur giyim tarzı için çözümün tespiti ve ilgili mercilerce ve Dekanlığınıza bilgi verilmesi talep edilmiştir. Bahse konu öğrenciler, Dekanlığınıza bağlı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler olduğundan, Dekanlığınızca, 'Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği' kapsamında gerekli işlemlerin yapılması hususunda; Gereğini rica ederim" dediği ortaya çıkmıştı.

YÖK İNCELEME BAŞLATTI

Rektör Durmuş’un bu yazısı, “pardösü ve peçe giyen öğrenciler hakkında işlem yapılması talimatı” olarak değerlendirilerek, tepkiyle karşılanmıştı. Öte yandan, YÖK de olayla ilgili inceleme başlattı.

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