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23 yıldır aranıyordu, yakalandı!

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23 yıldır aranıyordu, yakalandı!
Muş'ta iki ailenin fertleri arasında çıkan ve 11 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle aranan Remzi Sağın 23 yıl sonra yakalandı.
23 yıldır aranıyordu, yakalandı! 23 yıldır aranıyordu, yakalandı! 23 yıldır aranıyordu, yakalandı!

Merkeze bağlı Sürügüden köyünde 28 Mayıs 1994'te aynı aşirete mensup iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, diğer aile mensuplarının da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda her iki aileden toplam 11 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Olay sonrası 55 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Elazığ Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 'kan gütme saikiyle adam öldürme' suçundan 36 yıl hapis cezası kesinleşen Remzi Sağın, tüm aramalara rağmen yıllarca bulunamadı.

23 yıl boyunca firarda olan Remzi Sağın'ın il merkezinde olduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bulunabileceği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hal civarındaki bir işyerinde yakalanan Sağın, tutuklanara cezasını çekmek için Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde konuldu.

Evli ve 7 çocuk babası Remzi Sağın'ın cezaevine konulmasıyla yakalanan kişi sayısı 18'e çıktı. Halen firarda olan 37 kişinin bulunması için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

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