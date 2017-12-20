Muayene ve damgalama ücretleri ne kadar oldu?

Ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretleri yeniden düzenlendi. Değişiklikler pek çok sektörü etkiliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, muayene ve damgalama ücretleri; uzunluk ölçüleri için 47 kuruş-1 lira, hacim ölçekleri için 85 kuruş-31,9 lira, şişelerde kütle ölçüleri için 1,5-33,8 lira olarak uygulanacak. Şişelerde her bir kalıp için ise muayene ve damgalama ücreti 474,5 lira olacak.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga ücretleri 212,2 liraya kadar çıkarken, otomatik tartı aletlerinde bu rakam 207,3 lira ile 345,5 lira arasında olacak.

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletleri (aks kantarları) için söz konusu ücret 232,3 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 14,8 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 10,4 lira olarak belirlendi.

Hububat muayene aletleri için söz konusu ücret 2 kilograma kadar olanlarda 8,1 lira, 2 kilogramdan fazla olanlarda ise 12,2 lira olarak uygulanacak.

Söz konusu yönetmelikte muayene ve damgalama ücretleri gaz sayaçları için sınıfına göre 8,1 lira ile 65,8 lira, su sayaçları için anma debisine göre 1,5 lira ile 9 lira, elektrik sayaçları için ise 4,6 lira ile 35,6 lira arasında değişecek. Areometrelerde ise söz konusu ücret 5,7 lira olacak.

TAKSİMETRELERİN MUAYENE ÜCRETLERİ 55.3 LİRA

Taksimetreler 55,3 liraya, naklimetreler de 16,9 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek.

LPG sayaçlarının belge ücretleri de 42,4 lira ile 130,6 lira arasında olacak.

Su satış pompalarının muayene ve damga ücretleri 22,4 lira olarak belirlenirken, akaryakıt sayaçlarının ücretleri 44 lira ile 130,6 lira arasında değişecek.

Süt sayaçlarında ücret tanker tipi sayaçlar için 68,7 lira, depo tipi sayaçlar için ise 110,8 lira olarak uygulanacak.

Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğalgaz sayaçlarının ve sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemlerin muayene ve damga ücretleri 68,7 lira olacak.

Tamir ve ayar istasyonlarının söz konusu ücretleri 112,6 lira ile 300,6 lira arasında, egzoz gazı ölçme araçları için belirlenen muayene ve damga ücretleri de 46,5 lira ile 123,9 lira arasında değişecek.

Takograf cihazları da 61,9 liraya muayene edilecek.