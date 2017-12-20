S.Arabistan'ın işgal videosu ortalığı karıştırdı

Suudi Arabistan’ın İran ile savaştığını ve ülkeye galip geldiğini gösteren bir video Arap dünyasına damga vurdu.

Videonun sonunda İranlıların Suudi Arabistanbayrakları taşıdıkları, Suudileri 'özgürleştirici güç' olarak gördükleri ve İran’ı işgal eden Suudiler Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın posterleriyle kutlama yaptığı görülüyor.

El Arabi'nin haberine göre, Suudi Arabistan merkezli el Riyad haber sitesi, bir Twitter kullanıcısı tarafından hazırlanan videoyu Riyad ve İran arasındaki savaşı ''gerçekçi bir şekilde'' betimlediği gerekçesiyle yayınladı.

El Riyad, video hakkında, "Sahneler Suudi Arabistan güçlerinin İran tehdidine karşı gerçekliği ve prestijini en iyi şekilde ortaya koyuyor" ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'da devlet kontrolündeki gazetelerin önemli bir kısmı videoya övgüler dizdi.

Ancak çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Suudi Arabistan ve İran arasındaki muhtemel bir savaşı yansıtmayı hedefleyen videonun gerçeklikle örtüşmeyen bir nitelikte olduğu yorumunda bulundu.