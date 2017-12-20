20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:46Yatsı 19:13
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 110.038 -0.13
  • Altın: 155,721 0.09
  • Dolar: 3,8317 -0.11
  • Euro: 4,5407 0.13

S.Arabistan'ın işgal videosu ortalığı karıştırdı

»
S.Arabistan'ın işgal videosu ortalığı karıştırdı
Suudi Arabistan’ın İran ile savaştığını ve ülkeye galip geldiğini gösteren bir video Arap dünyasına damga vurdu.
S.Arabistan'ın işgal videosu ortalığı karıştırdı S.Arabistan'ın işgal videosu ortalığı karıştırdı S.Arabistan'ın işgal videosu ortalığı karıştırdı

Videonun sonunda İranlıların Suudi Arabistanbayrakları taşıdıkları, Suudileri 'özgürleştirici güç' olarak gördükleri ve İran’ı işgal eden Suudiler Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın posterleriyle kutlama yaptığı görülüyor. 

El Arabi'nin haberine göre, Suudi Arabistan merkezli el Riyad haber sitesi, bir Twitter kullanıcısı tarafından hazırlanan videoyu Riyad ve İran arasındaki savaşı ''gerçekçi bir şekilde'' betimlediği gerekçesiyle yayınladı. 

5a39edcfd3806c0c0c13ed0d.jpg

El Riyad, video hakkında, "Sahneler Suudi Arabistan güçlerinin İran tehdidine karşı gerçekliği ve prestijini en iyi şekilde ortaya koyuyor" ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'da devlet kontrolündeki gazetelerin önemli bir kısmı videoya övgüler dizdi. 

Ancak çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Suudi Arabistan ve İran arasındaki muhtemel bir savaşı yansıtmayı hedefleyen videonun gerçeklikle örtüşmeyen bir nitelikte olduğu yorumunda bulundu. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Birbirlerine girdiler: Suriye'nin gerçek düşmanı oBirbirlerine girdiler: Suriye'nin gerçek düşmanı oSuriye Devlet Başkanı Başar Esad’ın, Fransa’yı başından bu yana teröre destek vermekle suçlaması Paris’in sert tepkisine neden oldu.
Savaş kızışıyor! Jetler bombaladıSavaş kızışıyor! Jetler bombaladıYemen'den fırlatılan füzenin ardından artan Suudi hava saldırılarında sivillerin yaşadığı bir ev yanlışlıkla hedef alındı.
Cesedi bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktıCesedi bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktıABD'nin pitbull cinsi köpeklerini gezmeye çıkardıktan sonra cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Bethany Stephens'in ölümüyle ilgili yeni korkunç ayrıntılar ortaya çıktı.
S.Arabistan'ın işgal videosu ortalığı karıştırdıS.Arabistan'ın işgal videosu ortalığı karıştırdıSuudi Arabistan’ın İran ile savaştığını ve ülkeye galip geldiğini gösteren bir video Arap dünyasına damga vurdu.
Güney Kore'den ABD'ye çağrı: Mola verelim!Güney Kore'den ABD'ye çağrı: Mola verelim!Güney Kore lideri evsahipliği yapacakları 2018 Kış Olimpiyat Oyunları bitene dek ABD ile ortak tatbikatların ertelenmesi çağrısında bulundu.
İbadi 'gireriz' demişti! Rakam yükseldiİbadi 'gireriz' demişti! Rakam yükseldiIKBY'de yer alan Süleymaniye kentinde dün başlayan hükümet karşıtı gösterilerde 5 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 93'e yükseldiği bildirildi.
  • Kerim bebeği hatırladınız mı?20 Aralık 2017 Çarşamba 09:19
  • S.Arabistan'a saldırı sonrası ABD'den ilk açıklama20 Aralık 2017 Çarşamba 09:15
  • PKK'nın yeni ajanı20 Aralık 2017 Çarşamba 09:08
  • Erdoğan'a saldırıyorlar!20 Aralık 2017 Çarşamba 09:03
  • Filistin Dışişleri Bakanı: Artık mazide kaldı20 Aralık 2017 Çarşamba 08:45
  • S.Arabistan'dan krizi derinleştirecek hamle20 Aralık 2017 Çarşamba 08:20
  • Çin'de 5 büyüklüğünde deprem20 Aralık 2017 Çarşamba 07:50
  • Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kapattı20 Aralık 2017 Çarşamba 07:30
  • Rusya'dan açıklama: Çatışma çizgisini belirliyor20 Aralık 2017 Çarşamba 07:20
  • İsrail'den sözde Ermeni soykırımı açıklaması20 Aralık 2017 Çarşamba 01:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri