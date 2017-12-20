20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
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ABD'de tespit edildi: Hızla yeryüzüne ilerliyor

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ABD'de tespit edildi: Hızla yeryüzüne ilerliyor
Bilim adamları, ABD’nin kuzeydoğusunda yer altında yüzeye doğru ilerleyen devasa erimiş kaya kütlelerini tespit etti.
ABD'de tespit edildi: Hızla yeryüzüne ilerliyor ABD'de tespit edildi: Hızla yeryüzüne ilerliyor ABD'de tespit edildi: Hızla yeryüzüne ilerliyor

Science Alert dergisinin haberinde, araştırma sırasında binlerce jeolojik sensörden oluşturulan ağın kullanıldığı belirtildi. ​Sensörlerin verilerini analiz eden bilim insanları, 200 kilometre derinlikte termik anomali tespit etti.

400 kilometre çapındaki kabarcığın sıcaklığının, çevresindeki kayaların sıcaklığından 200 derece daha fazla olduğu ortaya çıktı. Kabarcık, Vermont, New Hampshire ve Massachusetts eyaletlerini etkileyebilir.

Bölgede aktif yanardağın olmadığına dikkat çekilen haberde, bilim insanlarının tamamen yeni bir olguyla karşı karşıya olduğu kaydedildi. Araştırmacılar, patlamanın bu tür oluşum için doğal olduğunu ama bunun için milyonlarca yıl geçmesi gerektiğinden emin.

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