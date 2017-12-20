Taksim Meydanı’nda yürek burkan görüntü

Her gün binlerce kişinin sıklıkla kullandığı yerlerden olan ve İstanbul’un göbeği diye adlandırılan Taksim Meydanı, yürek sızlatan görüntülere sahne oldu. Daha önce de ‘bonzai’ diye tabir edilen sentetik uyuşturucu içip kendinden geçen madde bağımlılarının kameralara takılmasının ardından bu sefer görüntülerdekinin küçük çocuklar olması olayın vahametini ortaya koydu.

Yaşları 10 ile 12 arasında değişen 4 çocuk, Taksim Meydanı’nda kurulan etkinlik alanının önünde başladıkları madde kullanımını anıta kadar sürdürdü. Bir ara kalkıp yer değiştiren çocuklardan birisi cebinde taşıdığı plastik pet su şişesinin içinde bulunan tineri elindeki mendile döktü. Küçük çocuk daha sonra kendi elindeki mendilden arkadaşlarına da paylaştırdı. Çocuklar bir süre sonra maddenin etkisinden yerlerinden hareket edemez hale geldi. Öyle ki çocuklardan birisi Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı’na tuvaletini yaptı. Yanlarından geçen yüzlerce insan ise duruma aldırış etmeden yollarına devam etti.