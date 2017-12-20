Öğretmenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve 36'sı ByLock kullanıcısı olan 51 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve 36'sı ByLock kullanıcısı toplam 51 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.
FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "gaybubet" evlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheliden aralarında FETÖ elebaşının yeğeni Salman Gülen'in de bulunduğu 34 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.