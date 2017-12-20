20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
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Elektrik borcunu ödeyemezse cezaevine girecek

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Adana'da engelli olduğu uzun süredir çalışamayıp, 7 çocuğunu da okutmaya çalıştığı için son 5 yıldır biriken 15 bin lira elektrik borcunu kadar ödeyemezse cezaevine girecek.
Elektrik borcunu ödeyemezse cezaevine girecek
Elektrik borcunu ödeyemezse cezaevine girecek Elektrik borcunu ödeyemezse cezaevine girecek Elektrik borcunu ödeyemezse cezaevine girecek

Adana'da engelli olduğu için ayda 350 lira maaş alan ve 500 lira ev kirası ödeyen bir kişi, uzun süredir çalışamayıp, 7 çocuğunu da okutmaya çalıştığı için son 5 yıldır biriken 15 bin lira elektrik borcunu yarına kadar ödeyemezse cezaevine girecek. 

Yusuf Tezcan (47) bundan 21 yıl önce Aslı Tezcan (42) ile evlendi. Bu evlilikten en büyüğü 19 yaşında en küçüğü ise 9 yaşında 8 çocuğu oldu. Tezcan, şoförlük yaparak geçimini sağlarken, önce belinde ve beyninde fıtıklar oluştuğu için çalışamaz duruma geldi. Bir süre sonra da akciğerinde kistler oluştuğu için patlama riskinden dolayı hiç iş yapamaz hale geldi. 

Tezcan, yaptığı başvuruların ardından 3 aydan 3 aya bin 50 lira engelli maaşı almaya başladı. Aylık ortalama eline 350 lira geçen Tezcan, ayda 500 lira kira verip 7 çocuğunu da okutuyor. Yusuf Tezcan bu nedenle 5 yıl boyunca elektrik borcunu ödeyemedi. Bu borç faizle birlikte toplam 15 bin lira oldu. Tezcan'a elektrik borcunu ödemediği için 3 ayrı dava açıldı. Bu davalar sonucunda Tezcan'a 9 ay hapis cezası verildi. Tezcan borcunu ödeme sözü verdiği için denetimli serbestlik yasası kapsamında tutuksuz yargılandı. Ancak borcu ödeme sözü verdiği gün geçtiğinden Tezcan'a tekrar 21 Aralık Perşembe gününe kadar süre verildi. Tezcan perşembe gününe kadar 15 bin lira para bulamaz ise cezaevine girecek.

"Hastayım cezaevine girersem ölürüm"

Bir süre önce çocuklarına devletin yardım eli uzattığını, 2 çocuğuna ayda 700'er lira maaş bağlandığını evi de o para ile geçindirdiğini ancak 500 lira ev kirası bir de 8 çocuk olduğundan geçmişte elektrik borcunu ödeyemediğini belirten Tezcan, "Ben hastayım artık çalışamıyorum. 5 yıl elektrik borcunu hiç ödeyemedim. Şimdi de elektriğimi durumumu arz ederek açtırdım. 15 bin lira borcum var. 3 ayrı dava açtılar 9 ay ceza çıktı. Bu pazartesi beni cezaevine atacaklardı gittim yalvardım süreyi perşembeye kadar uzattılar. Bu parayı bulamaz isem cezaevine gireceğim. Ben hastayım cezaevine girersem ben ölürüm. Benim 8 çocuğum var onlara kim bakacak. Ne olur bana yardım edin" dedi.

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