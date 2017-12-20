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Gazze'de 430 yıllık Osmanlı evi restorana dönüştü

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Gazze'de 430 yıllık Osmanlı evi restorana dönüştü
Gazze'de Osmanlı dönemine ait 430 yıllık geçmişi olan ev, "Hanımın Yeri" adında bir restorana dönüştürüldü. Açılan restoranın turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.
Gazze'de 430 yıllık Osmanlı evi restorana dönüştü Gazze'de 430 yıllık Osmanlı evi restorana dönüştü Gazze'de 430 yıllık Osmanlı evi restorana dönüştü

Kentin Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Osmanlımimarisinin güzel örneklerinden biri olan iki katlı binada açılan restoranın turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Dekorasyon sırasında tarihi dokusuna zarar verilmeyen sekiz odalı binanın ortasında süs havuzu ile kuyunun yer aldığı bir iç avlu ve evin girişinde müşterilerin karşılandığı bir misafir odası bulunuyor.

BİRÇOK KİTABIN BULUNDUĞU BİR DE KÜTÜPHANE VAR

Yüksek tavanlı büyük bir odanın mutfak olarak kullanıldığı alt katta, müşterilerin yemeklerini yiyebilecekleri odaların yanı sıra çok sayıda kitabın yer aldığı bir de kütüphane bulunuyor. Üst katı da müşterilerin hoş vakit geçirmeleri ve yemeklerini afiyetle yemeleri için düzenlenmiş.

AA muhabirine konuşan evin sahibi Atıf Selame, "Hanımın Yeri" adını taşıyan restoranın yer aldığı binanın, Gazze'nin en önemli tarihi mekanlarından biri sayıldığını söyledi.

EVİN TARİHİ 430 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Osmanlı mimarisini yansıtan evin 430 yıllık olduğunu ifade eden Selame, Hanımın Yeri'nin Gazze'de yüzyıllar öncesine dayanan tarihi bir mekanda açılan "ilk restoran" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Filistin'in tarihine ve tarihi eserlerine sahip çıkılması mesajı veriyoruz. Gazze'deki ilgililerin köklü tarihe sahip mekanlara önem göstereceğini umuyoruz."

"BU MEKAN DİĞER MEKANLARA BENZEMİYOR"

Restoranın müşterilerinden Visam Yasin de bu tarz bir restoranın açılmasından dolayı mutlu olduklarını aktardı. Gazze'de çok sayıda restoran olmasına rağmen bu mekanın farklı bir lezzeti olduğunu dile getiren Yasin, "Burası bize eski zamanlarda yolculuk yaptırıyor." diye konuştu.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 180 yıllık 134 tarihi bina daha bulunuyor.

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