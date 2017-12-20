Başbakan dünyaya seslendi: Şimdi değilse ne zaman!

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bangladeş'te bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte Rohingya'dan Cox's Bazar'a kaçan sığınmacıların kaldığı bir kampta sıcak yemek ve insani yardım dağıttı.

Rohingya Müslümanları'nın yaşadığı kampları ziyaret eden Başbakan Yıldırım, sığınmacıların durumu ve bölgede TİKA, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ile uluslararası örgütler tarafından gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

DÜNYAYA SESLENDİ: ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN!



Başbakan burada yaptığı konuşmada,"Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun muhtaçlara yardımcı olmaya, onların sorunlarını kamuoyuna duyurmaya devam edecektir. İslam dünyasına yapacağımız çağrı, Burası insanlığın artık yok olduğu bir yer, insanlık bugün harekete geçmeyecekse ne zaman harekete geçecek. Ümit ederim ki başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünya buraya daha çok vakit ayırır, hayır yapmak istiyorlarsa yapılacak en güzel yer burası" çağrısında bulundu.