Savaş kızışıyor! Jetler bombaladı

Yemen'den fırlatılan füzenin ardından artan Suudi hava saldırılarında sivillerin yaşadığı bir ev yanlışlıkla hedef alındı. Yerel kaynaklar, yaşamını yitirenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu bildiriyor.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon, füze saldırısına rağmen insani yardımların alındığı Hudeyde limanının açık kalacağını duyurdu.

Yemen'deki Şii milisler Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze fırlatması, savaşın daha da şiddetlenmesine yol açtı. Suudilerin başını çektiği koalisyon, saatler sonra Yemen'deki İran destekli isyancıların bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Misillemede ülkenin orta kesimindeki Şebve kentinde bir ev bombalandı. Yerel kaynaklar, Vadi Har bölgesindeki evde en az 14 can kaybı olduğunu bildiriyor. Hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuk.

Şebve'de İran destekli Husilerle Abdurabbu Mansur Hadi hükümetine bağlı güçler günlerdir çatışıyor, Husiler özellikle Beyhan ilçesinde tutunmaya çalışıyor.

Fotoğrafı paylaştılar

Yemen'den Suudi Arabistan Kralı Selman'ın resmi konutuna ateşlenen füzenin görüntüleri ise, gece saatlerinde paylaşıldı. Husilerin medya organizasyonu tarafından paylaşılan füzenin nereden fırlatıldığıyla ilgili bir bilgi yok.

Son atılan füze hava savunma sistemi tarafından imha edildi. Husiler geçen ay da Riyad'a bir füze fırlatmıştı. Uluslararası havalimanının yakınlarına düşen füze nedeniyle Ortadoğu'daki ezeli düşmanlar İran ve Suudi Arabistan birbirlerine savaş tehdidi savurmuştu.

ABD yönetimi de, hafta içinde yaptığı açıklamada füzenin İran tarafından temin edildiğini belirterek Tahran yönetimini resmen suçlamıştı.

Gece saatlerinde açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, son füze saldırısını sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Liman açık kalacak

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesinde yardım noktalarından Husilere İran yapımı füzelerin gönderildiğini savunuyor. Ancak buna karşın, yardımların alındığı ana liman olan Hudeyde'nin açık kalacağı duyuruldu.

Bitmeyen savaş

Yemen, neredeyse üç yıldır Suudilerin başını çektiği uluslararası koalisyonla İran'ın bilek güreşine sahne oluyor. İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin kaçmasıyla patlak veren iç savaş, Suudi Arabistan ile İran'ın bir kapışmasına dönüştü. Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleri Mart 2015'te Husiler'e karşı operasyon başlattı.

Halihazırda ülkenin batısını kontrol eden Husilere karşı Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon bombardımanlar düzenliyor. Koalisyonda Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan gibi ülkeler yer alıyor.

Ülkenin orta kesiminde terör örgütü El Kaide'nin kontrol ettiği bölgeler de bulunuyor.

Eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, uzun süre Husilerle işbirliği yapıp yönetime karşı birlikte savaştı. Aralık ayı başında taraflar birbirleriyle çatışmaya başladı ve Salih öldürüldü.

İnsani felaket

İç savaştan önce de yoksul ülkeler listesinin ilk sıralarında gelen Yemen'de, neredeyse üç yıldır susmayan silahlar nedeniyle durum bir felakete doğru gidiyor.

Savaşta 10 binden fazla insan öldü, milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kaldı. Kolera gibi salgın hastalıklar ülke çapında yayılıyor, şimdiye kadar 900 bin insan hastalıktan etkilendi.

Yedi milyon insanın açlığın kıyısında olduğu ülkede, abluka nedeniyle yaklaşık 21 milyon kişi insani yardıma muhtaç.