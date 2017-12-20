Medel'in formunun sırrı ortaya çıktı!

Osmanlı karşısında sahanın en çalışkan ismi olan Gary Medel'in sırrı ortaya çıktı. Kendisine verilen diyet programı sayesinde Şilili orta saha 4 kilo verdikten sonra formayı kaptı.

Beşiktaş'ın Osmanlı karşısında aldığı farklı galibiyette Ryan Babel attığı 3 golle yıldızlaşırken, gecenin gizli kahramanı Gary Medel olmuştu. Şenol Güneş'in verdiği şansı çok iyi değerlendiren Şilili orta saha, 90 dakika boyunca müthiş bir enerjiyle oynayıp "Formaya talibim" mesajı verdi.

Herkesin yorulduğu son bölümde bile rakip yarı sahada pres yapan Medel'in bu özverisi başta teknik heyet olmak üzere yönetimden de tam not alırken, 30 yaşındaki yıldızın sırrı ortayı çıktı. Yedek kaldığı dönemde kendisine verilen diyet programını harfiyen uygulayan Medel'in bu süreçte toplam 4 kilo verdiği öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencisiyle ilgili olarak "Yedek kalsa da çok çalıştı. Eksiklerini kapattı ve formayı kaptı. Kilo verdikten sonra formunu yakaladı" şeklinde rapor sunduğu belirtildi.

Oyuncunun bu çıkışı yöneticileri de sevindirirken, Siyah-Beyazlı kurmayların başkan Fikret Orman'la yapılan sohbette "Maçın kahramanı kesinlikle Medel'di. Bu performans bizi çok mutlu etti. Atiba yaşlanıyor ve Medel çok iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Gelecek sezon banko oynar" ifadelerini kullandığı bildirildi.