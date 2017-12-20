20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:46Yatsı 19:13
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 110.038 -0.13
  • Altın: 155,721 0.09
  • Dolar: 3,8317 -0.11
  • Euro: 4,5407 0.13

Medel'in formunun sırrı ortaya çıktı!

»
Medel'in formunun sırrı ortaya çıktı!
Osmanlı karşısında sahanın en çalışkan ismi olan Gary Medel'in sırrı ortaya çıktı. Kendisine verilen diyet programı sayesinde Şilili orta saha 4 kilo verdikten sonra formayı kaptı.
Medel'in formunun sırrı ortaya çıktı! Medel'in formunun sırrı ortaya çıktı! Medel'in formunun sırrı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Osmanlı karşısında aldığı farklı galibiyette Ryan Babel attığı 3 golle yıldızlaşırken, gecenin gizli kahramanı Gary Medel olmuştu. Şenol Güneş'in verdiği şansı çok iyi değerlendiren Şilili orta saha, 90 dakika boyunca müthiş bir enerjiyle oynayıp "Formaya talibim" mesajı verdi.

Herkesin yorulduğu son bölümde bile rakip yarı sahada pres yapan Medel'in bu özverisi başta teknik heyet olmak üzere yönetimden de tam not alırken, 30 yaşındaki yıldızın sırrı ortayı çıktı. Yedek kaldığı dönemde kendisine verilen diyet programını harfiyen uygulayan Medel'in bu süreçte toplam 4 kilo verdiği öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencisiyle ilgili olarak "Yedek kalsa da çok çalıştı. Eksiklerini kapattı ve formayı kaptı. Kilo verdikten sonra formunu yakaladı" şeklinde rapor sunduğu belirtildi.

Oyuncunun bu çıkışı yöneticileri de sevindirirken, Siyah-Beyazlı kurmayların başkan Fikret Orman'la yapılan sohbette "Maçın kahramanı kesinlikle Medel'di. Bu performans bizi çok mutlu etti. Atiba yaşlanıyor ve Medel çok iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Gelecek sezon banko oynar" ifadelerini kullandığı bildirildi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Arjantin basını yazdı! Emmanuel Mas...Arjantin basını yazdı! Emmanuel Mas...Karadeniz ekibinin Arjantinli sol beki Mas için Boca Juniors kulübü resmi girişimlerini hızlandırdı.
Medel'in formunun sırrı ortaya çıktı!Medel'in formunun sırrı ortaya çıktı!Osmanlı karşısında sahanın en çalışkan ismi olan Gary Medel'in sırrı ortaya çıktı. Kendisine verilen diyet programı sayesinde Şilili orta saha 4 kilo verdikten sonra formayı kaptı.
Aykut Kocaman'ın büyük heyecanıAykut Kocaman'ın büyük heyecanıPeş peşe eski takımları Konya ve İstanbulspor’la karşılaşacak olan tecrübeli çalıştırıcı “Bakalım nasıl olacak, enteresan” diye konuştu.
Sinan Gümüş'e Süper Lig'den sürpriz talipSinan Gümüş'e Süper Lig'den sürpriz talipSüper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Galatasaray'da kupa maçları haricinde forma şansı bulamayan Sinan Gümüş'ü transfer etmek istiyor.
Galatasaray'da kayyum tehlikesi!Galatasaray'da kayyum tehlikesi!Dursun Özbek’in, “5 yıl üst üste zarar hak mahrumiyeti getirir” sözlerinin ardından tehlike ortaya çıktı. Zarar açıklanırsa Sermaye Piyasası, G.Saray A.Ş.’ye atama yapabilecek.
Ümit Özat G.Saray'dan eski öğrencisini istedi!Ümit Özat G.Saray'dan eski öğrencisini istedi!Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, yönetimden Ahmet Çalık'ın kiralanmasını istedi. Başkent ekibi, eski kaptanını devre arasında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
  • Fatih Terim'den G.Saray açıklaması!20 Aralık 2017 Çarşamba 09:58
  • Tudor'un vedasında ilginç olay! Bir anda...20 Aralık 2017 Çarşamba 09:45
  • Galatasaray yeni hocasıyla çalıştı20 Aralık 2017 Çarşamba 01:05
  • Filipe Luis'den Galatasaray'a mesaj!20 Aralık 2017 Çarşamba 01:02
  • Rivaldo: Messi ile oynamak isterdim20 Aralık 2017 Çarşamba 01:02
  • Sumudica'ya dev teklif!20 Aralık 2017 Çarşamba 01:01
  • Marsel İlhan ikinci tura yükseldi20 Aralık 2017 Çarşamba 01:01
  • Fenerbahçe'den Euroleague'de 9. zafer20 Aralık 2017 Çarşamba 00:56
  • Galatasaray Odeabank deplasmanda galip20 Aralık 2017 Çarşamba 00:56
  • Beşiktaş Sompo Japan tam gaz!20 Aralık 2017 Çarşamba 00:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri