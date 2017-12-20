Arjantin basını yazdı! Emmanuel Mas...

Trabzonspor yönetimi de Mas için teklif yapıldığını ancak şu an için oyuncuyu satma yönünde bir karar almadıklarını belirtirken, Arjantin basını ise transferin devre arasında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.



Trabzonspor'da bu sezon Pereira'dan sonra en fazla forma giyen isim olan Mas'ın takımda fazla alternatifinin bulunmaması nedeniyle yönetimin devre arasında satışı veto etmesi bekleniyor.