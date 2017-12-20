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Turizm cennetinde çöp rezaleti!

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Turizm cennetinde çöp rezaleti!
Marmaris'e bağlı Armutalan Mahallesi ve Datça karayolunda ormanlık alanda geri dönüşüm ve çöp kutuları, kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalanarak içleri boşaltıldı.
Turizm cennetinde çöp rezaleti! Turizm cennetinde çöp rezaleti! Turizm cennetinde çöp rezaleti!

Belediye yetkilileri, moloz çöplüğüne dönen orman yollarının kendi sorumluluk alanları içinde olmadığını belirtirken, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ise gece saatlerinde gerçekleşen olayları takip etmenin mümkün olmadığını açıkladı.

ORMAN YOLLARI MOLOZ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ

Marmaris'te her yıl turizm sezonu sonunda duyarsız kişi ve kişiler tarafından gerçekleştirilen doğa katliamı bu yıl da devam etti. Marmaris-Datça karayolu ve Armutalan Mahallesi'ndeki orman yolları moloz çöplüğüne döndü. Karayolu kenarına ve orman içlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından inşaat molozları ve ev eşyaları konulurken, geri dönüşüm kutuları da parçalandı, içi boşaltıldı.

Seyir Tepesi Mevkii'nde manzara seyretmeye gelen vatandaşlar yaşanan doğa katliamını ihbar etti. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, 8 kilometre uzunluğundaki karayolunu ve ormanlık alanlardaki çöpleri temizledi. Altı saat süren temizlik sonunda 18 traktör römorku inşaat molozu, ev eşyaları ve çeşitli çöpler toplanarak katı atık tesisine gönderildi.

KATI ATIK TESİSİ KAMYON BAŞI 50 TL ALIYOR

Marmaris Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, karayolları kenarları ve orman içlerinden belediye ekiplerinin sorumlu olmadığını belirterek, "Ancak bu kirliliği görünce vicdanen müdahale ediyoruz. Her turizm sezonu sonunda bu doğa katliamı ile karşı karşıya kalıyoruz. Evlerinden ve işletmelerinden çıkan molozları gece vakti kimseye görünmeden ormanlık alanlar ile karayolları kenarlarına atıyorlar. Çöplerini katı atık tesisine götürdüklerinde kamyon başı 50 lira ücret alınıyor. Bu parayı vermemek için doğayı kirletiyorlar" dedi. Belediye ekiplerinin çöpleri temizleyeceğini söyledi.

"Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" 

Ünlü, asıl üzüldükleri konunun ise geri dönüşüm ile çöp kutularının parçalanarak tepeden aşağıya atılması olduğunu belirterek, "Neden bu yapılır, amaç nedir bilemiyorum. Bizler şimdi kendimizi sorgulamaya başladık. Acaba çöp kutularının üzerine parçalamayın, aşağı atmayın yazıları mı yazsak da insanlarımızı daha duyarlı hale getirsek. Önümüzdeki günlerde bu geri dönüşüm kutularının üzerine 'Parçalamayın' yazısı yazacağız. Bizler, Milli Parklar ve Orman Müdürlüğü sorumluluğundaki alanları korumak için seferber olduk. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise, orman yollarına moloz ve çöplerin gece saatlerinde döküldüğünü, bunun takibinin zor olduğunu belirtti.

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