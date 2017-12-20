Ölümle pençeleşen bebeğe teşhis konulamıyor

Bursa'da ölümle pençeleşen 4 aylık bebeğe 3 aydır teşhis konulamıyor.

17 yıl evli kaldığı eski kocasından 2016 yılında boşanan Duygu Yiğit, boşandıktan 5 ay sonra Hasan Yiğit ile evlendi. Duygu Yiğit, evlendikten sonra oğlu Halil Rasim Kayık'a hamile kaldı. Kasım ayında boşanma davası bitti. Ancak eski koca, imza atmaya 4 ay sonra gitti.



Dini nikahla evlenen Duygu ve Hasan Yiğit, çocukları doğduktan ancak bir ay sonra resmi nikah kıyabildi. Dünyaya gelen çocuklarına nüfus cüzdanı çıkartmak için Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğüne giden Hasan ve Duygu Yiğit çifti bir sürprizle karşılaştı. Nüfus memuru, çocuğun babasının eski eş Adım Kayık olarak gözüktüğünü söyleyerek, çocuğu babası Hasan Yiğit'in üzerine yazmadı.



Uzun süre çabalayan aile bir sonuç alamadı. Minik Halil Rasim doğumdan 40 gün sonra hastalanarak Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 aydır burada tedavi gören minik çocuğa teşhis konulmadı. Aile de, hasta çocuklarını tedavi ettirebilmek için, küçük Halil'i eski eş Adem Kayık'ın üzerine kayıt ettirerek nüfus cüzdanı çıkarttı.



Bebeğinin kurtulmasını istediğini ifade eden Duygu Yiğit, "Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi yoğun bakımında yatmakta bulunan dört aylık bir bebeğim var. Hastalığına henüz bir teşhis konulamadı. Solunum makinasına bağlı. Üç aydır hastanede yatıyor.



Doktorların tek söylediği kas hastalığı şüphesi. İki defa MR çektirdik. Testimiz temiz çıktı, ama çok çeşit kas hastalığı var diyorlar. Bunu anlamak için de amaliyat olması şartmış. Bütün tahlilleri temiz çıkıyor. Makinasız nefes alamıyor. Bir an önce amaliyat olması lazım. Kaymakamlığa, İl Sağlık Müdürlüğüne gidip yardım istedim. Kimliği olmadığı için biz hiç birşey yapamayız dediler.



Eski eşimden geçen senenin onuncu ayında boşandım. Ancak eski kocam boşanma davasının bitmesinden dört ay sonra imza attığı için çocuğum eski eşimin üstüne çıktı. Ameliyat ettiremediğim için çocuğun kimliğini eski eşimin üstüne çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü kimliksiz ameliyat edemeyeceklerini söylediler. Çocuğumun bir an önce ameliyat olması gerekiyor" dedi.