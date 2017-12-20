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Kriptolara talimat: Abdest almayın namaz kılmayın

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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede örgütün talimatlarına yer verildi.
Kriptolara talimat: Abdest almayın namaz kılmayın
Kriptolara talimat: Abdest almayın namaz kılmayın Kriptolara talimat: Abdest almayın namaz kılmayın Kriptolara talimat: Abdest almayın namaz kılmayın

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto  yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, örgütte "askeri  abisi" olarak görev yapan şahısların sorumlulukları altındaki askerlere "abdest  almayın, namaz kılmayın" talimatı verdikleri bilgisi yer aldı.

FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden  hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki  yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin  arttığına işaret edildi.

Etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan ve adli kontrol  şartıyla serbest bırakılan Harun M. iddianamedeki ifadesinde kripto yapı  içerisinde yer aldığını ve sorumluluğunda bulundukları "asker abisi" şahıslarla  sabit/ankesörlü telefon ile iletişime geçtiklerini ifade etti.

Harun M. örgütle lise yıllarında tanıştığını ve burada FETÖ elebaşı  Fetullah Gülen'e ait kitaplar okuduğunu belirterek şunları anlattı:

ABDEST ALMAYIN NAMAZ KILMAYIN

"Lise dönemlerinde ışık evlerine gidip geliyordum. Burada Fetullah  Gülen ve Saidi Nursi kitaplarını okuyordum. Mühendislik okumama rağmen Fetullahçı  yapı içerisindeki abilerim askeri sınavlara soktu beni. Askeri sınavlarda barfiks  çekememe rağmen başarılı oldum. Bana ilahi bir güç yardımcı olduğu için bunu  başardım. Abiler bize Fetullah Gülen'e inanmamızı, inanmamız halinde cennete  gireceğimizi, inanmamamız halinde ise cehenneme gireceğimizi söyledi. Asker  abilerimiz bizi sabit ankesörlü telefondan arıyordu. Abiler buluştuğumuz zaman  bize 'abdest almayın namaz kılmayın, gerekirse gözünüzle namaz kılın' şeklinde  teklifte bulunurlardı."

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 22'si  tutuklu 43 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt  kurmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

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