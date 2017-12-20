Kriptolara talimat: Abdest almayın namaz kılmayın

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede örgütün talimatlarına yer verildi.

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, örgütte "askeri abisi" olarak görev yapan şahısların sorumlulukları altındaki askerlere "abdest almayın, namaz kılmayın" talimatı verdikleri bilgisi yer aldı.

FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

Etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Harun M. iddianamedeki ifadesinde kripto yapı içerisinde yer aldığını ve sorumluluğunda bulundukları "asker abisi" şahıslarla sabit/ankesörlü telefon ile iletişime geçtiklerini ifade etti.

Harun M. örgütle lise yıllarında tanıştığını ve burada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar okuduğunu belirterek şunları anlattı:

ABDEST ALMAYIN NAMAZ KILMAYIN

"Lise dönemlerinde ışık evlerine gidip geliyordum. Burada Fetullah Gülen ve Saidi Nursi kitaplarını okuyordum. Mühendislik okumama rağmen Fetullahçı yapı içerisindeki abilerim askeri sınavlara soktu beni. Askeri sınavlarda barfiks çekememe rağmen başarılı oldum. Bana ilahi bir güç yardımcı olduğu için bunu başardım. Abiler bize Fetullah Gülen'e inanmamızı, inanmamız halinde cennete gireceğimizi, inanmamamız halinde ise cehenneme gireceğimizi söyledi. Asker abilerimiz bizi sabit ankesörlü telefondan arıyordu. Abiler buluştuğumuz zaman bize 'abdest almayın namaz kılmayın, gerekirse gözünüzle namaz kılın' şeklinde teklifte bulunurlardı."

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 22'si tutuklu 43 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.