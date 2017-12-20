Kahraman kız için İsrail'den skandal açıklama!

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennet, dün gözaltına alınan Filistin'in kahraman kızı Ahed Temimi için 'Ömrü hapishanede son bulacak' açıklamasını yaptı.

Filistin'de devam eden Kudüs direnişinde İsrail askerlerinin barbarlığı bitmek bilmiyor.

Küçük çocukları ve gençleri hapishanelere dolduran İsrail askerleri dün de "Filistin Kahramanı" olarak tanınan ve küçük yaşta İsrail askerleri karşısındaki dik duruşu ve kavgası ile hatırlanan Ahed Temimi'nın evine baskın gerçekleştirilmişti.





Henüz 16 yaşında olan Temimi gözaltına alınırken, İsrail'in Eğitim Bakanı Naftali Bennet'dan skandal bir açıklama geldi. Bennet Temimi için "ömür boyu hapis" cezası istedi.

"ÖMRÜ HAPİSLERDE SON BULACAK"

Küçük çocukların eğitimden ve varlığından sorumlu olan Bennet, genç kız için vicdansız bir açıklama yaparak ''Hayatı hapishane hücresinde son bulacak'' sözlerini söyledi.